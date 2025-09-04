رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

تم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل

أوصى رجل أعمال برازيلي شاب من ولاية دو سول، بثروته المقدرة بنحو ست مليارات برازيلي، الى نجم ، لاعب ، ، وتم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل خلال شهر حزيران - الفائت.

وأوضح رجل الأعمال، البالغ 31 عاما، أن مسيرة الذي لا تربطه به أي علاقة مباشرة قد ألهمته كثيرا، وهي تعكس مشابهة في مواجهة التحديات، وقال "أحب نيمار وأشعر أن قصته تشبه ، وقد أعجبت بعلاقته بوالده، فهي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل."

