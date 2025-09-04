الأخبار
رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!
كرة القدم

2025-09-04 | 03:20
رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

تم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل

أوصى رجل أعمال برازيلي شاب من ولاية ريو غراندي دو سول، بثروته المقدرة بنحو ست مليارات ريال برازيلي، الى نجم كرة القدم، لاعب سانتوس، نيمار دا سيلفا، وتم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل خلال شهر حزيران - يونيو الفائت.
وأوضح رجل الأعمال، البالغ 31 عاما، أن مسيرة نيمار الذي لا تربطه به أي علاقة مباشرة قد ألهمته كثيرا، وهي تعكس تجربة شخصية مشابهة في مواجهة التحديات، وقال "أحب نيمار وأشعر أن قصته تشبه قصتي، وقد أعجبت بعلاقته بوالده، فهي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل."
ولم يصدر أي تعليق من نجم كرة القدم أو محيطه، وأكد فريقه الإعلامي أنه لم يتلق إخطارا رسميا بخصوص هذه الوصية.


رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

رياضة

كرة القدم

سانتوس

نيمار دا سيلفا

Aljadeed
