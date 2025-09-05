رحل عن توتنهام بعد قرابة 25 عاماً

استقالة دانيال ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي

هوتسبير، يوم أمس الخميس، عن استقالة دانيال ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي، منهيا حقبة امتدت ما يقارب 25 عاما جعلته أطولَ من شغل هذا المنصب في ، وأكّد النادي في بيانه أنّ الملكيّة وهيكل المساهمين لم يطرأ عليهما أي تغيير.

شهد عهد ليفي تحوّل النادي على الصعيدين المالي والبنيوي عبر تشييد ملعب توتنهام الحديث ومركز تدريب متقدّم، إلى جانب حضور أوروبّي منتظم.

وعلى الصعيد الرياضي، توّج الفريق الموسم الماضي بلقب على حساب ، رغم إنهائه الدوري في المركز الـ17، وهي مفارقة أعقبتها إقالة المدرب أنجي بوستيكوغلو وتعيين توماس فرانك.







