رحل عن توتنهام بعد قرابة 25 عاماً

رحل عن توتنهام بعد قرابة 25 عاماً
كرة القدم

2025-09-05 | 01:08
رحل عن توتنهام بعد قرابة 25 عاماً

استقالة دانيال ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، يوم أمس الخميس، عن استقالة دانيال ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي، منهيا حقبة امتدت ما يقارب 25 عاما جعلته أطولَ من شغل هذا المنصب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكّد النادي في بيانه أنّ الملكيّة وهيكل المساهمين لم يطرأ عليهما أي تغيير.
شهد عهد ليفي تحوّل النادي على الصعيدين المالي والبنيوي عبر تشييد ملعب توتنهام الحديث ومركز تدريب متقدّم، إلى جانب حضور أوروبّي منتظم.
وعلى الصعيد الرياضي، توّج الفريق الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، رغم إنهائه الدوري في المركز الـ17، وهي مفارقة أعقبتها إقالة المدرب أنجي بوستيكوغلو وتعيين توماس فرانك. 

    

مقالات ذات صلة

هكذا سيصبح شكل المؤثرين بعد 25 عام (صورة)
09:28

هكذا سيصبح شكل المؤثرين بعد 25 عام (صورة)

وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض
2025-07-23

وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض

"أ ف ب": القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج ابراهيم عبدالله في 25 تموز
2025-07-17

"أ ف ب": القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج ابراهيم عبدالله في 25 تموز

تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية
2025-08-30

تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية

رحل عن توتنهام بعد قرابة 25 عاماً

رياضة

كرة القدم

توتنهام هوتسبير

دانيال ليفي

فيديو - وفاة حارس في الملعب بعد تصديه لركلة جزاء
الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه
01:18

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه

تسبب أسطورة الارجنتين بالكثير من الجدل حول مستقبله

01:18

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه

تسبب أسطورة الارجنتين بالكثير من الجدل حول مستقبله

جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني
01:17

جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني

عاد الجدل على منصّات التواصل حول ما يُعرف بـ"لعنة آرون رامسي"

01:17

جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني

عاد الجدل على منصّات التواصل حول ما يُعرف بـ"لعنة آرون رامسي"

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة
01:16

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة

مدّد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي سلسلة نتائجه الإيجابية

01:16

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة

مدّد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي سلسلة نتائجه الإيجابية

