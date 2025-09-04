الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد

نجم وايفرتون السابق مع نجله في إبسويتش

بعد نهاية عقده مع ، انضم نجم الإنجليزي السابق آشلي يونغ، البالغ 40 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى إبسويتش ، وتلاه بعد فترة قصيرة، نجله الصاعد يونغ، البالغ 19 عاماً، ليتزامل الأب والابن في الفريق نفسه.

وكان الأب والابن تواجها، حين لعب ايفرتون في الدور الثالث من في الموسم الماضي ضد بيتربوره، لكنهما لم يلعبا بالمباشر، حيث دخل آشلي في الشوط الثاني، فيما بقي نجله في مقاعد البدلاء.

آنذاك، تسبب عدم مشاركة اللاعب الشاب استياء الكثيرين، حيث حُرم من فرصة كتابة التاريخ في كأس ، لأنه لم يسبق لأي أب وابنه أن تواجها طوال 154 عاما منذ بداية المسابقة.

ومن المتوقع أن يلعب تايلور مع فريق إبسويتش تحت 21 عاما، ومع الفريق الأول، حيث خاض والده بالفعل أربع مباريات حتى الآن في الإنجليزي (التشامبيونشيب).





