الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد

بعد نهاية عقده مع ايفرتون
، انضم نجم مانشستر يونايتد
الإنجليزي السابق آشلي يونغ، البالغ 40 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى إبسويتش تاون
، وتلاه بعد فترة قصيرة، نجله الصاعد تايلور
يونغ، البالغ 19 عاماً، ليتزامل الأب والابن في الفريق نفسه.
وكان الأب والابن تواجها، حين لعب ايفرتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي
في الموسم الماضي ضد بيتربوره، لكنهما لم يلعبا بالمباشر، حيث دخل آشلي في الشوط الثاني، فيما بقي نجله في مقاعد البدلاء.
آنذاك، تسبب عدم مشاركة اللاعب الشاب استياء الكثيرين، حيث حُرم من فرصة كتابة التاريخ في كأس الاتحاد الإنجليزي
، لأنه لم يسبق لأي أب وابنه أن تواجها طوال 154 عاما منذ بداية المسابقة.
ومن المتوقع أن يلعب تايلور مع فريق إبسويتش تحت 21 عاما، ومع الفريق الأول، حيث خاض والده بالفعل أربع مباريات حتى الآن في دوري الدرجة الأولى
الإنجليزي (التشامبيونشيب).