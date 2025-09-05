الأخبار
فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه
كرة القدم

2025-09-05 | 01:18
فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه

تسبب أسطورة الارجنتين بالكثير من الجدل حول مستقبله

تسبب أسطورة الارجنتين ليونيل ميسي، قائد ونادي إنتر ميامي الأميركي، بالكثير من الجدل حول مستقبله، بعدما كشف عن إمكانية غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
وبعد الفوز على فنزويلا (3-0) في تصفيات كأس العالم، وتسجيله هدفين، قال ميسي في تصريحات تلفزيونية، "هذه كانت آخر مُباراة لي في الأرجنتين في التصفيات، ولا أعتقد أنني سألعب في بطولة كأس العالم المقبلة بسبب سني".
وأضاف "أنا مُصاب ولدي الرغبة، لكن كما قلت دائما أعيش كل يوم بيوم، أحاول أن أشعر أنني بخير، سأكون صريحا مع نفسي، الجماهير ربما لا تكون مستعدة لتقبّل لحظة اعتزالي الدولي، لكنه في الوقت نفسه الزمن يمضي ومسيرتي مع المنتخب امتدت لسنوات طويلة، وهو ما يجعلني أتعامل مع هذا الأمر بواقعية، خاصة وأن حالتي البدنية والنفسية تختلف من وقت لآخر".
وقال "أخوض مباراة تلو الأخرى، لأنه كلما اقتربنا، بعد تسعة أشهر سيكون الأمر قريبا جدا، وبعد تسعة أشهر يمر الوقت سريعا، وفي نفس الوقت يبدو كثيرا، لكننا أنهينا الموسم، والآن مع نهاية العام، سيكون عليّ خوض فترة إعداد، وسيتبقى أمامي 6 أشهر، وسأرى كيف سأشعر، آمل أن أقوم بفترة إعداد جيدة، وأنهي النسخة الحالية من الدوري بشكل جيد، ونحقق الهدف بأن نصبح أبطالا، وبعدها أستعد".
وختم "أعشق لعب الكرة ولا أريد أن ينتهي هذا أبداً، لكنني أدرك أن النهاية ستأتي بشكل طبيعي، لذلك أعيش يوماً بيوم وأستمتع باللحظة".
وفي الواقع، فقد عاشت الأرجنتين ليلة عاطفية، بعدما شاهدت نجمها الأبرز في تاريخ الكرة الحديث ليونيل ميسي يخوض مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده وسط جماهيره، وذرفت الكثير من الدموع، حتى من "البرغوت" نفسه، الذي تحول الى أيقونة الكرة العالمية.




