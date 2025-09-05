الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مكافأة الوالدة للنجم الإماراتي: 5 دراهم !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مكافأة الوالدة للنجم الإماراتي: 5 دراهم !!
A-
A+

كرة القدم

2025-09-05 | 09:53
فيديو - مكافأة الوالدة للنجم الإماراتي: 5 دراهم !!

ليست المرة الأولى التي يلفت فيها اللاعب الإماراتي الأنظار

ليست المرة الأولى التي يلفت فيها اللاعب الإماراتي عيسى خلفان، نجم نادي العين، الأنظار، فهو معروف بتصريحاته المثيرة للجدل. 
فبعد الفيديو الشهير الذي سخر فيه من نادي الهلال السعودي ولاعبيه، وخصوصاً علي البليهي، بعد نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، أثار اللاعب الإماراتي تفاعلا واسعا اثر الكشف عن مكافأة طريفة يتلقاها من والدته.
وقال خلفان في مقابلة مع قناة أبو ظبي الرياضية، أجراها بعد فوز منتخب الإمارات الأولمبي على غوام بنتيجة (13-0)، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، أن والدته تمنحه خمس دراهم إماراتية (نحو 1.36 دولار أميركي) عن كل هدف في مسيرته.
وسجل خلفان الهدف الأول، وتوجه الى والدته في المدرجات للحصول على جائزته، وقال إنه كان يأمل بالتسجيل أكثر من ذلك، ليحصل على 15 درهما من والدته.


مقالات ذات صلة

فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة
2025-07-21

فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة

النجم العالمي براد بيت يفجع بوفاة والدته
2025-08-07

النجم العالمي براد بيت يفجع بوفاة والدته

وفاة والدة هند صبري والنجوم يواسونها
2025-07-17

وفاة والدة هند صبري والنجوم يواسونها

فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي
2025-08-27

فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

فيديو - مكافأة الوالدة للنجم الإماراتي: 5 دراهم !!

رياضة

كرة القدم

عيسى خلفان

نادي العين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحل عن توتنهام بعد قرابة 25 عاماً
الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ارتموا أرضاً وادّعوا الموت خوفاً من أسراب النحل
09:54

فيديو - ارتموا أرضاً وادّعوا الموت خوفاً من أسراب النحل

اضطر اللاعبون والحكام والإداريون والمصورون إلى الارتماء وادعاء الموت

09:54

فيديو - ارتموا أرضاً وادّعوا الموت خوفاً من أسراب النحل

اضطر اللاعبون والحكام والإداريون والمصورون إلى الارتماء وادعاء الموت

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه
01:18

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه

تسبب أسطورة الارجنتين بالكثير من الجدل حول مستقبله

01:18

فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه

تسبب أسطورة الارجنتين بالكثير من الجدل حول مستقبله

جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني
01:17

جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني

عاد الجدل على منصّات التواصل حول ما يُعرف بـ"لعنة آرون رامسي"

01:17

جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني

عاد الجدل على منصّات التواصل حول ما يُعرف بـ"لعنة آرون رامسي"

اخترنا لك
فيديو - ارتموا أرضاً وادّعوا الموت خوفاً من أسراب النحل
09:54
فيديو - في أجواء عاطفية .. ميسي يبكي ويودّع ميدانه
01:18
جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني
01:17
إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة
01:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025