فيديو - مكافأة الوالدة للنجم الإماراتي: 5 دراهم !!

ليست المرة الأولى التي يلفت فيها اللاعب الإماراتي
عيسى خلفان
، نجم نادي العين
، الأنظار، فهو معروف بتصريحاته المثيرة للجدل.
فبعد الفيديو الشهير الذي سخر فيه من نادي الهلال
السعودي ولاعبيه، وخصوصاً علي البليهي، بعد نصف نهائي دوري
أبطال آسيا 2023-2024، أثار اللاعب الإماراتي تفاعلا واسعا اثر الكشف عن
مكافأة طريفة يتلقاها من والدته.
وقال خلفان في مقابلة مع قناة
أبو ظبي الرياضية، أجراها بعد فوز منتخب الإمارات
الأولمبي على غوام بنتيجة (13-0)، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، أن والدته تمنحه خمس دراهم إماراتية (نحو 1.36 دولار
أميركي) عن كل هدف في مسيرته.
وسجل خلفان الهدف الأول، وتوجه الى والدته في المدرجات للحصول على جائزته، وقال إنه كان يأمل بالتسجيل أكثر من ذلك، ليحصل على 15 درهما من والدته.