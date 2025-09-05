فيديو - مكافأة الوالدة للنجم الإماراتي: 5 دراهم !!

أجمل مكافأة في ❤️



🇦🇪 عيسى خلفان لاعب منتخب الإمارات الأولمبي يحصل على مكافأة خاصة من والدته بعد كل هدف يسجله ⚽️😄 pic.twitter.com/1GhYcT3k1H — 90+ (@90PlusKora) September 4, 2025

ليست المرة الأولى التي يلفت فيها اللاعب عيسى ، نجم نادي ، الأنظار، فهو معروف بتصريحاته المثيرة للجدل.فبعد الفيديو الشهير الذي سخر فيه من نادي السعودي ولاعبيه، وخصوصاً علي البليهي، بعد نصف نهائي أبطال آسيا 2023-2024، أثار اللاعب الإماراتي تفاعلا واسعا اثر مكافأة طريفة يتلقاها من والدته.وقال خلفان في مقابلة مع أبو ظبي الرياضية، أجراها بعد فوز منتخب الأولمبي على غوام بنتيجة (13-0)، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، أن والدته تمنحه خمس دراهم إماراتية (نحو 1.36 أميركي) عن كل هدف في مسيرته.وسجل خلفان الهدف الأول، وتوجه الى والدته في المدرجات للحصول على جائزته، وقال إنه كان يأمل بالتسجيل أكثر من ذلك، ليحصل على 15 درهما من والدته.