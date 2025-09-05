جدل "لعنة آرون رامسي" يتجدّد بعد وفاة جورجيو أرماني

عاد الجدل على منصّات التواصل حول ما يُعرف بـ"لعنة آرون رامسي"، عقب إعلان وفاة مصمّم الأزياء الإيطالي
جورجيو أرماني (91 عاماً) يوم أمس الخميس.
وتزامن ذلك مع تسجيل القائد الويلزي هدفاً متأخراً لناديه المكسيكي بوماس أمام أطلس يوم 31 آب - أغسطس، حين خطف الفوز في الدقيقة 90+2 وسط أمطار غزيرة في مكسيكو سيتي.
وانطلقت موجة منشورات تربط بشكل ساخر بين الحدثين، مستحضرة سلسلة "مصادفات" مشابهة رافقت مسيرة اللاعب منذ عام 2011.
ومن أبرز المفارقات، إعلان مقتل أسامة بن لادن في 2 أيار - مايو 2011 بعد يوم واحد من هدف رامسي الذي رجّح كفّة أرسنال على مانشستر يونايتد
.
وبعد هدفه في ديربي شمال لندن
يوم 2 تشرين الأول - أكتوبر 2011، توفي بعد ثلاثة أيام ستيف جوبز، كما جاء هدفه القاتل أمام مارسيليا في 19 تشرين الأول - أكتوبر 2011 قبل مقتل معمر القذافي في 20 من الشهر نفسه.
وفي 2016، سجّل أمام سندرلاند يوم 9 كانون
الثاني - يناير، ثم توفي ديفيد بوي في اليوم
التالي، كما هزّ شباك ليفربول يوم 13 كانون الثاني - يناير، قبل رحيل آلان
ريكمان في 14 منه.
وفي 5 نيسان
- أبريل 2018، أحرز ثنائية ضد سسكا موسكو
يوم وفاة أسطورة الدارتس إريك بريستو، وفي 2 آذار - مارس 2019 سجّل بمرمى توتنهام، قبل رحيل كيث فلينت
بيومين.
وفاة أرماني حدث كبير في عالم الموضة، وهدف رامسي محطة لافتة مع بوماس؛ أمّا "اللعنة" فتبقى نكتة إنترنت تتغذّى على التزامن وذاكرة الجمهور الانتقائية.