4 آب "الحقيقة الضائعة"
رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو

رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو
كرة القدم

2025-09-08 | 01:31
رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو

تحدث رئيس نادي فنربخشه في تصريحات عن سبب إقالة صديقه

تحدث علي كوش، رئيس نادي فنربخشه في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية عن سبب إقالة صديقه البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الأول.
وقال "لماذا تخلينا عن مورينيو؟، أشرح ذلك هنا لأول مرة، كان فراقا مريراً، اذ كان التوافق بيننا مثاليا، وإنجازاته واضحة، فمجرد قدرتنا على جلبه إلى هنا كانت إنجازاً رائعاً".
وأضاف "قبل كل شيء، كان من الصعب فراق شخص تربطني به صداقة، كنا نعلم أن مدربنا دفاعي عندما تعاقدنا معه، لكننا تحدثنا عن ضرورة اللعب بأسلوب أكثر سيطرة في نهاية الموسم، تسجيل 99 هدفاً و99 نقطة سمتنا الأساسية".
وتابع "لم يكن الخروج أمام بنفيكا (في دوري أبطال أوروبا) هو المشكلة، لكن طريقة خروجنا كانت غير مقبولة، لأنها جعلتني أشعر بأن أداء العام الماضي سيستمر، وقد انفصلنا لأننا كنا نعتقد أن هذا الفريق سيقدم أداءً أفضل في هذه المرحلة، هذا النوع من كرة القدم ينجح في أوروبا، لكن في تركيا علينا سحقهم في معظم المباريات.. نحن نكافح للتقدم بعد تأخرنا في كل مباراة".
وكانت إدارة فنربخشه أقالت مورينيو الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج، عقب الخروج من التصفيات الأخيرة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الذي تولى قيادة الفريق في صيف 2024 في تجربة باءت بالفشل، حيث لم يتحقق أي لقب.



