رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو

تحدث رئيس نادي فنربخشه في تصريحات عن سبب إقالة صديقه

تحدث علي كوش، رئيس نادي فنربخشه في تصريحات لصحيفة "حرييت" عن سبب إقالة صديقه من تدريب الفريق الأول.

وقال "لماذا تخلينا عن ؟، أشرح ذلك هنا لأول مرة، كان فراقا مريراً، اذ كان التوافق بيننا مثاليا، وإنجازاته واضحة، فمجرد قدرتنا على جلبه إلى هنا كانت إنجازاً رائعاً".

وأضاف "قبل كل شيء، كان من الصعب فراق شخص تربطني به صداقة، كنا نعلم أن مدربنا دفاعي عندما تعاقدنا معه، لكننا تحدثنا عن ضرورة اللعب بأسلوب أكثر سيطرة في نهاية الموسم، تسجيل 99 هدفاً و99 نقطة سمتنا الأساسية".

وتابع "لم يكن الخروج أمام بنفيكا (في أبطال أوروبا) هو المشكلة، لكن طريقة خروجنا كانت غير مقبولة، لأنها جعلتني أشعر بأن أداء العام الماضي سيستمر، وقد انفصلنا لأننا كنا نعتقد أن هذا الفريق سيقدم أداءً أفضل في هذه المرحلة، هذا النوع من ينجح في ، لكن في علينا سحقهم في معظم المباريات.. نحن نكافح للتقدم بعد تأخرنا في كل مباراة".

وكانت إدارة فنربخشه أقالت مورينيو الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج، عقب الخروج من التصفيات المؤهلة لبطولة ، وهو الذي تولى قيادة الفريق في صيف 2024 في تجربة باءت بالفشل، حيث لم يتحقق أي لقب.







