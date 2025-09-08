فيديو - رونالدو يوجّه رسالة مؤثّرة إلى صديقه الجديد

وجّه رسالة دافئة إلى الطفل الذي نزل برفقته إلى أرض الملعب قبل مواجهة لأرمينيا في تصفيات مساء السبت، وذلك عقب فوز البرتغال (5-0) ضمن المجموعة السادسة.المشهد الذي سبق صافرة البداية خطف القلوب، إذ بدا الطفل متأثّرا حتى الدموع، ليتوقف لمواساته وممازحته قبل أن يعانقه، ونشر القائد لاحقا مقطع الفيديو عبر حساباته، وعلّق "كوّنتُ صديقا جديدا أمس، ممتنٌّ للحب والدعم كل يوم، وآمل أن ينال الجميع فرصة ملاحقة أحلامهم".وعلى أرض الملعب واصل النجم البالغ 40 عاما كتابة الأرقام، فسجّل هدفين، لصيل رصيه الى 140، ويؤكد مشاركته السادسة في التصفيات، ويواصل التسجيل للموسم الـ23 تواليا بقميص المنتخب.