فيديو - رونالدو يوجّه رسالة مؤثّرة إلى صديقه الجديد
كرة القدم

2025-09-08 | 01:30
فيديو - رونالدو يوجّه رسالة مؤثّرة إلى صديقه الجديد

وجّه كريستيانو رونالدو رسالة دافئة إلى الطفل

وجّه كريستيانو رونالدو رسالة دافئة إلى الطفل الذي نزل برفقته إلى أرض الملعب قبل مواجهة البرتغال لأرمينيا في تصفيات كأس العالم مساء السبت، وذلك عقب فوز البرتغال (5-0) ضمن المجموعة السادسة.
المشهد الذي سبق صافرة البداية خطف القلوب، إذ بدا الطفل متأثّرا حتى الدموع، ليتوقف رونالدو لمواساته وممازحته قبل أن يعانقه، ونشر القائد لاحقا مقطع الفيديو عبر حساباته، وعلّق "كوّنتُ صديقا جديدا أمس، ممتنٌّ للحب والدعم كل يوم، وآمل أن ينال الجميع فرصة ملاحقة أحلامهم".
وعلى أرض الملعب واصل النجم البالغ 40 عاما كتابة الأرقام، فسجّل هدفين، لصيل رصيه الى 140، ويؤكد مشاركته السادسة في التصفيات، ويواصل التسجيل للموسم الـ23 تواليا بقميص المنتخب.


فيديو - رونالدو يوجّه رسالة مؤثّرة إلى صديقه الجديد

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

