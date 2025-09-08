ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

قاد ممفيس ديباي منتخب بلاده الى الفوز

قاد ممفيس ديباي، منتخب بلاده ، الى الفوز على نظيره ومضيفه منتخب ليتوانيا (3-2) في رابع مبارياته ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.

وسجل ديباي الهدف الاول (11) والثالث (64)، ليقتنص "الطواحين" ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على (2-0) ومالطا (8-0) والتعادل مع (1-1).

ورفع نجم كورينثيانز البرازيلي رصيده إلى 51 هدفا و34 تمريرة حاسمة سجلها في 103 مباريات دولية، لينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا على مر العصور، متخطيا الأسطورة بيرسي نجم ومانشستر الإنجليزيين الأسبق.









