4 آب "الحقيقة الضائعة"
ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
كرة القدم

2025-09-08 | 05:58
ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

قاد ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا الى الفوز

قاد ممفيس ديباي، منتخب بلاده هولندا، الى الفوز على نظيره ومضيفه منتخب ليتوانيا (3-2) في رابع مبارياته ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.
وسجل ديباي الهدف الاول (11) والثالث (64)، ليقتنص "الطواحين" ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على فنلندا (2-0) ومالطا (8-0) والتعادل مع بولندا (1-1).
ورفع نجم كورينثيانز البرازيلي رصيده إلى 51 هدفا و34 تمريرة حاسمة سجلها في 103 مباريات دولية، لينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا على مر العصور، متخطيا الأسطورة روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين الأسبق.




مقالات ذات صلة

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق
2025-08-30

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟
2025-06-21

هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟

تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي
2025-08-06

تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

رياضة

كرة القدم

ممفيس ديباي

كورينثيانز

روبن فان بيرسي

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو

اقرأ ايضا في كرة القدم

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
06:03

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

تعرّض مهاجم مانشستر سيتي لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز

06:03

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

تعرّض مهاجم مانشستر سيتي لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا
06:02

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

تصدّر ريال مدريد وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في أوروبا

06:02

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

تصدّر ريال مدريد وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في أوروبا

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
06:00

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

06:00

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
06:03
ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا
06:02
مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
06:00
رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو
01:31

