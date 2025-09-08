الأخبار
مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
كرة القدم

2025-09-08 | 06:00
مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

518 ألف يورو، هو المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي الإنجليزي نظير التعاقد مع ويليام ستانلي جونز، البالغ من العمر 14 عاما، والذي تألق في أكاديمية بيرنلي، وذكرت صحيفة ذي صن البريطانية "إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بقوة ومهارة وهدوء كبيرين".
وانضم لاعبون شبان الى تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مثل أمثال ريكو لويس وأوسكار بوب وكول بالمر، الذي أسيء تقديره في مانشستر سيتي، فأصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 42 مليون و500 ألف جنيه إسترليني إلى تشيلسي في العام 2023.
أما أبرز الشباب الذين تألقوا في عهد غوارديولا، فهو فيل فودين، البالغ من العمر حالياً 25 عاما، والذي سجل 100 هدف و61 تمريرة حاسمة في 320 مباراة منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي عام 2016.
وفاز فودين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ودوري أبطال أوروبا 2023، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.


