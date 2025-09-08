مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في بيرنلي

518 ألف ، هو المبلغ الذي دفعه الإنجليزي نظير التعاقد مع ويليام ستانلي جونز، البالغ من العمر 14 عاما، والذي تألق في بيرنلي، وذكرت صحيفة ذي صن "إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بقوة ومهارة وهدوء كبيرين".

وانضم لاعبون الى تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مثل أمثال ريكو لويس وأوسكار بوب وكول ، الذي أسيء تقديره في سيتي، فأصبح أحد أبرز نجوم بعد انتقاله مقابل 42 مليون و500 ألف جنيه إسترليني إلى تشيلسي في العام 2023.

أما أبرز الذين تألقوا في عهد غوارديولا، فهو فيل ، البالغ من العمر حالياً 25 عاما، والذي سجل 100 هدف و61 تمريرة حاسمة في 320 مباراة منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي عام 2016.

وفاز فودين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي ، ولقبين في كأس الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ودوري أبطال 2023، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.





