فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز

نيكو: ابني واقع في الحُب 🥰 pic.twitter.com/F1oIRxF5Vv — FCB World (@forcabarca_ar) September 7, 2025

كسر نجم والمنتخب الإسباني لامين صمته رداً على انتشار شائعات عن انفصاله عن صديقته، الأرجنتينية نيكي نيكول، واتهامها بـ"الخيانة" مع مواطنها لاعب الجديد فرانكو ماستانتونيو.وتصاعدت الشائعات بعد أن حذف لامين جميع الصور التي تجمعه بنيكي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب بتساؤلات حول نهاية علاقتهما التي لم تدم سوى أيام.ولكن، بعد فوز الكبير على بستة أهداف دون رد في تصفيات 2026، نشر صديق لامين وزميله في المنتخب نيكو ويليامز مقطع فيديو من غرفة الملابس، ظهر فيه لامين وهو يكتب رسالة عبر هاتفه، وعلّق بسخرية لطيفة "إبني وقع ".وحين أدرك لامين أن صديقه يصوره، رفع هاتفه مبتسماً لتظهر خلفية الشاشة، ثم قام بإرسال قبلة هوائية نحو الصورة التي تجمعه بنيكي نيكول.