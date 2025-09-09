فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز

كسر نجم برشلونة
والمنتخب الإسباني لامين جمال
صمته رداً على انتشار شائعات عن انفصاله عن صديقته، المغنية
الأرجنتينية نيكي نيكول، واتهامها بـ"الخيانة" مع مواطنها لاعب ريال مدريد
الجديد فرانكو ماستانتونيو.
وتصاعدت الشائعات بعد أن حذف لامين جميع الصور التي تجمعه بنيكي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب بتساؤلات حول نهاية علاقتهما التي لم تدم سوى أيام.
ولكن، بعد فوز إسبانيا
الكبير على تركيا
بستة أهداف دون رد في تصفيات كأس العالم
2026، نشر صديق لامين وزميله في المنتخب نيكو ويليامز مقطع فيديو من غرفة الملابس، ظهر فيه لامين وهو يكتب رسالة عبر هاتفه، وعلّق بسخرية لطيفة "إبني وقع في الحب
".
وحين أدرك لامين أن صديقه يصوره، رفع هاتفه مبتسماً لتظهر خلفية الشاشة، ثم قام بإرسال قبلة هوائية نحو الصورة التي تجمعه بنيكي نيكول.