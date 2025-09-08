الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
A-
A+

كرة القدم

2025-09-08 | 06:03
هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

تعرّض مهاجم مانشستر سيتي لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز

تعرّض اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز، بعد أن ارتطم بباب صندوق الأمتعة في حافلة منتخب بلاده، عند وصول الفريق إلى فندق الإقامة في أوسلو، وذلك خلال التحضيرات لمباراة النرويج أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم المقررة الثلاثاء.
وبحسب شهود عيان، أطلق هالاند عبارة نابية من شدّة الألم، قبل أن يسارع إليه طبيب المنتخب أولا ساند والمستشار الأمني غير إلِّفسن لتقديم الإسعافات ونقله إلى داخل الفندق، ونشر اللاعب لاحقا صورة “سيلفي” تُظهر الجرح، وكتب "اصطدمتُ بباب الحافلة  ثلاث غرز".
وتحوّل الموقف إلى مادة طريفة على مواقع التواصل، إذ ردّ هالاند على سؤالٍ ساخر عمّا إذا كان قد تعرّض لـ"لكمة"، بقوله "أريد إجابات خاطئة فقط"، قبل أن يمازح متابعا آخر أشار إلى أنّ من لكمه هو زميله في المنتخب وقائد أرسنال مارتن أوديغارد، ليعلّق الهداف النرويجي "صحيح".
ويأمل هالاند، الذي سجّل هدف الفوز (1-0) في الودية أمام فنلندا الخميس الماضي، أن يواصل حضوره مع منتخب النرويج المتصدر للمجموعة التاسعة بأربعة انتصارات من أربع مباريات، أمام كلٍّ من "الكيان" وإيطاليا وإستونيا ومولدوفا.


مقالات ذات صلة

السلطات الأفغانية: مقتل 71 شخصا في حادث حافلة
2025-08-19

السلطات الأفغانية: مقتل 71 شخصا في حادث حافلة

وفاة المخرج العراقي مهدي طالب بعد مسيرة حافلة بالابداع
2025-08-04

وفاة المخرج العراقي مهدي طالب بعد مسيرة حافلة بالابداع

فيديو - استقبال حافل لسانيه في إسطنبول
2025-06-13

فيديو - استقبال حافل لسانيه في إسطنبول

"سانا": بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
2025-07-22

"سانا": بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

رياضة

كرة القدم

إيرلينغ هالاند

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا
06:02

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

تصدّر ريال مدريد وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في أوروبا

06:02

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

تصدّر ريال مدريد وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في أوروبا

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
06:00

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

06:00

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
05:58

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

قاد ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا الى الفوز

05:58

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

قاد ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا الى الفوز

اخترنا لك
ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا
06:02
مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
06:00
ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
05:58
رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025