هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

تعرّض سيتي لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز

تعرّض اللاعب ، سيتي، لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز، بعد أن ارتطم بباب صندوق الأمتعة في حافلة منتخب بلاده، عند وصول الفريق إلى فندق الإقامة في أوسلو، وذلك خلال التحضيرات لمباراة أمام مولدوفا في تصفيات المقررة الثلاثاء.

وبحسب شهود ، أطلق عبارة نابية من شدّة الألم، قبل أن يسارع إليه طبيب المنتخب أولا ساند والمستشار الأمني غير إلِّفسن لتقديم الإسعافات ونقله إلى داخل الفندق، ونشر اللاعب لاحقا صورة “سيلفي” تُظهر الجرح، وكتب "اصطدمتُ بباب الحافلة ثلاث غرز".

وتحوّل الموقف إلى مادة طريفة على مواقع التواصل، إذ ردّ هالاند على سؤالٍ ساخر عمّا إذا كان قد تعرّض لـ"لكمة"، بقوله "أريد إجابات خاطئة فقط"، قبل أن يمازح متابعا آخر أشار إلى أنّ من لكمه هو زميله في المنتخب وقائد مارتن أوديغارد، ليعلّق الهداف النرويجي "صحيح".

ويأمل هالاند، الذي سجّل هدف الفوز (1-0) في الودية أمام الخميس الماضي، أن يواصل حضوره مع منتخب النرويج المتصدر للمجموعة التاسعة بأربعة انتصارات من أربع مباريات، أمام كلٍّ من "الكيان" وإيطاليا وإستونيا ومولدوفا.





