فيديو - أولُ ظهورٍ لدي فروتوس .. تصفيقٌ ودموعٌ في حانة العائلة

شهدت بلدة نافارس دي إنميديو الصغيرة لحظةً مؤثّرة مع الظهور الدولي الأوّل لخورخي دي فروتوس بقميص إسبانيا
، إذ تابع الأهالي المباراة في حانة والديّ اللاعب، وانفجرت القاعة بالتصفيق والدموع فور دخوله أرض الملعب.
وجاءت المشاركة الأولى للاعب خلال الانتصار العريض (6-0) على تركيا
في قونية ضمن تصفيات كأس العالم
2026، في ليلةٍ عزّز فيها “لا روخا” قوّته الهجومية وقدّم بدلاءه أوراق اعتمادهم.
وحرص الجيران والأقارب على مؤازرة ابن البلدة من الحانة التي يديرها والداه، فتحوّل المكان إلى ما يشبه مدرجا صغيرا يعبق بالفخر والانتماء.
دي فروتوس، جناح رايو فاييكانو، استثمر الدقائق التي نالها بإيقاعٍ عالٍ وانضباطٍ تكتيكي، مؤكّدا جاهزيته لحجز مكانٍ دائمٍ في حسابات لويس دي لا فوينتي
.
وبعد المباراة، تحدّث اللاعب بتأثّر عن عائلته وبلدته، مشيرا إلى أنّه سيُهدي قميصه الأوّل لوالده "ليقوم بتأطيره وتعليقه في الحانة"، بوصفه تذكارا يُخلّد هذه البداية.
لحظةُ دي فروتوس بدت أكبر من مشاركةٍ رسمية، كانت مشهدا إنسانيا يلخّص الطريق من الهواة إلى القمّة، ويجسّد الرابط الحميم
بين قرى إسبانيا وراية المنتخب الوطني
.