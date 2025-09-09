فيديو - أولُ ظهورٍ لدي فروتوس .. تصفيقٌ ودموعٌ في حانة العائلة

O momento em que Jorge De Frutos, se estreou pela seleção 🇪🇸, acompanhado em tempo real, no bar dos pais do jogador.



Que belíssimo momento. 🥹♥️



Ps: os pais são o casal atrás do balcão.

شهدت بلدة نافارس دي إنميديو الصغيرة لحظةً مؤثّرة مع الظهور الدولي الأوّل لخورخي دي فروتوس بقميص ، إذ تابع الأهالي المباراة في حانة والديّ اللاعب، وانفجرت القاعة بالتصفيق والدموع فور دخوله أرض الملعب.وجاءت المشاركة الأولى للاعب خلال الانتصار العريض (6-0) على في قونية ضمن تصفيات 2026، في ليلةٍ عزّز فيها “لا روخا” قوّته الهجومية وقدّم بدلاءه أوراق اعتمادهم.وحرص الجيران والأقارب على مؤازرة ابن البلدة من الحانة التي يديرها والداه، فتحوّل المكان إلى ما يشبه مدرجا صغيرا يعبق بالفخر والانتماء.دي فروتوس، جناح رايو فاييكانو، استثمر الدقائق التي نالها بإيقاعٍ عالٍ وانضباطٍ تكتيكي، مؤكّدا جاهزيته لحجز مكانٍ دائمٍ في حسابات .وبعد المباراة، تحدّث اللاعب بتأثّر عن عائلته وبلدته، مشيرا إلى أنّه سيُهدي قميصه الأوّل لوالده "ليقوم بتأطيره وتعليقه في الحانة"، بوصفه تذكارا يُخلّد هذه البداية.لحظةُ دي فروتوس بدت أكبر من مشاركةٍ رسمية، كانت مشهدا إنسانيا يلخّص الطريق من الهواة إلى القمّة، ويجسّد الرابط بين قرى إسبانيا وراية .