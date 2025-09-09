أونانا يوقّع على إعارة "تُضاعف راتبه"

بعد توقيع الناديين المستندات اللازمة لإتمام الصفقة

بات انتقال الحارس الكاميروني أندريه من إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة وشيكا، بعد توقيع الناديين المستندات اللازمة لإتمام الصفقة.

وتشير المعلومات إلى أنّ الإعارة تمتدّ لموسم واحد، مع حصول اللاعب على زيادة كبيرة في دخله بفضل "مكافأة التوقيع" والحوافز، من دون أن يتقاضى رسوم إعارة، ودون خيار شراء نهائي عند انتهاء الاتفاق في 30 حزيران - .

وبحسب الصحفي ، فقد وافق أونانا بالفعل على الانتقال، بعدما ظلّ مستقبله في أولد ترافورد موضع شك طوال الصيف، لا سيما بعد سعي النادي للتعاقد مع حارس جديد قبل أن يُتم صفقة سيني لامينس قادما من أنتويرب مقابل نحو 21.7 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.

وجاء التواصل مع طرابزون سبور بالتزامن مع مساعي الأخير لبيع حارسه أوغورجان تشاكير إلى ، ما سرّع وتيرة الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم الجمعة المقبل.







