4 آب "الحقيقة الضائعة"
أونانا يوقّع على إعارة "تُضاعف راتبه"

أونانا يوقّع على إعارة &quot;تُضاعف راتبه&quot;
كرة القدم

2025-09-09 | 01:07
أونانا يوقّع على إعارة "تُضاعف راتبه"

بعد توقيع الناديين المستندات اللازمة لإتمام الصفقة

بات انتقال الحارس الكاميروني أندريه أونانا من مانشستر يونايتد إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة وشيكا، بعد توقيع الناديين المستندات اللازمة لإتمام الصفقة.
وتشير المعلومات إلى أنّ الإعارة تمتدّ لموسم واحد، مع حصول اللاعب على زيادة كبيرة في دخله بفضل "مكافأة التوقيع" والحوافز، من دون أن يتقاضى يونايتد رسوم إعارة، ودون خيار شراء نهائي عند انتهاء الاتفاق في 30 حزيران - يونيو.
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد وافق أونانا بالفعل على الانتقال، بعدما ظلّ مستقبله في أولد ترافورد موضع شك طوال الصيف، لا سيما بعد سعي النادي للتعاقد مع حارس جديد قبل أن يُتم صفقة سيني لامينس قادما من رويال أنتويرب مقابل نحو 21.7 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.
وجاء التواصل مع طرابزون سبور بالتزامن مع مساعي الأخير لبيع حارسه أوغورجان تشاكير إلى غلطة سراي، ما سرّع وتيرة الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات التركية يوم الجمعة المقبل.



