إيقاف لاعب 10 أشهر بسبب دواء لتساقط الشعر!!

كرة القدم

2025-09-09 | 01:08
أظهر تحليل في مختبر وجود مادة الكانرينونا

في الأول من أيار - مايو 2025، خضع لاعب أتلتيك بيلباو، يراي ألفاريز، لفحص منشطات في إطار منافسات الدوري الأوروبي أجرته اليويفا.
وأظهر تحليل العينة في مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) وجود مادة الكانرينونا، المصنّفة ضمن الفئة S5 (مدرّات البول والعوامل المُخفية) والممنوعة داخل المنافسات وخارجها.
وفي الثاني من حزيران – يونيو 2025، قبل اللاعب إيقافا مؤقتا طوعيا اعتبارا من ذلك التاريخ، وبعد فتح الإجراء التأديبي بحقه في العاشر منه، باشر مفتشان من لجنة الأخلاقيات والانضباط باليويفا التحقيق، ثم أحيل الملف إلى الأجهزة التأديبية التابعة للاتحاد.
وفي اجتماعها بتاريخ 19 آب – أغسطس، قررت الهيئة التأديبية لليويفا إيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر تبدأ من تاريخ الإيقاف المؤقت (2 حزيران - يونيو) وحتى 2 نيسان - أبريل 2026، معتبرة أن ما حدث هو انتهاك غير مقصود للوائح مكافحة المنشطات.
وبحسب المادة (10.14.2) من لائحة مكافحة المنشطات لليويفا، يحق للاعب العودة للتدريب مع الفريق أو استخدام مرافق النادي خلال آخر شهرين من العقوبة، أي اعتبارا من 2 شباط - فبراير 2026.
وعقب صدور القرار، نشر النادي الباسكي بيانا جاء فيه "بعد انتهاء مرحلة التحقيق، أصدر الجهاز التأديبي لليويفا قراره بفرض عقوبة إيقاف لمدة عشرة أشهر على يراي ألفاريز. في قراره، أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم وجود نية لدى اللاعب في تعاطي المنشطات، معتبرا أنه ثبت أن تناول المادة المحظورة جاء نتيجة استخدامه بالخطأ لدواء وقائي ضد تساقط الشعر خاص بشريكته، كان يحتوي على هذه المادة، من دون قصد في تعزيز أدائه. ومع ذلك، يذكّر الاتحاد بأن اللوائح المعمول بها تُحمّل الرياضي المسؤولية الكاملة عن أفعاله، وبالتالي كان يتعيّن عليه التأكد مسبقا مما إذا كان الدواء مسموحا قبل تناوله".



رياضة

كرة القدم

أتلتيك بيلباو

يراي ألفاريز

