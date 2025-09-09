مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي

توفي لاعب كرة قدم واعد في قبل أيام من توقيعه المرتقب مع نادي ريد الأميركي، بعد تعرّضه لحادث سير مميت.

فقد لقي سميك (16 عاما) حتفه أثناء قضائه إجازة في بلدة غواشيني قرب ، بعدما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بصهريج، وفق تقارير محلية، وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث.

وكان المهاجم الشاب قد لفت الأنظار في بطولة Under-16 Bulls Cup خلال شباط - فبراير الماضي، وتردّد أنّه كان يستعد للسفر هذا الأسبوع إلى لاستكمال انتقاله إلى فريق الدوري الأميركي، كما كان متوقّعًا أن يمثل منتخب كولومبيا تحت 17 عاما في بطولة أميركا الجنوبية 2026.

وأكّد ناديه أكاديميا أليمانا بوبايان نبأ الوفاة ببيان جاء فيه "ببالغ الأسى ننعى لاعبنا إيدر سميك فالنسيا أمبيلا، الذي توفي في حادث سير خلال إجازته في غواشيني، ونقف إلى جانب عائلته وسنحفظ ذكراه هنا في الأكاديمية، وسيبقى في قلوبنا إلى الأبد".





