مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي

توفي لاعب كرة قدم واعد في كولومبيا
قبل أيام من توقيعه المرتقب مع نادي نيويورك
ريد بولز
الأميركي، بعد تعرّضه لحادث سير مميت.
فقد لقي إيدر
سميك فالنسيا
(16 عاما) حتفه صباح الأحد
أثناء قضائه إجازة في بلدة غواشيني قرب كالي
، بعدما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بصهريج، وفق تقارير محلية، وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث.
وكان المهاجم الشاب قد لفت الأنظار في بطولة Under-16 Bulls Cup خلال شباط - فبراير الماضي، وتردّد أنّه كان يستعد للسفر هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة
لاستكمال انتقاله إلى فريق الدوري الأميركي، كما كان متوقّعًا أن يمثل منتخب كولومبيا تحت 17 عاما في بطولة أميركا الجنوبية 2026.
وأكّد ناديه أكاديميا أليمانا بوبايان نبأ الوفاة ببيان جاء فيه "ببالغ الأسى ننعى لاعبنا إيدر سميك فالنسيا أمبيلا، الذي توفي في حادث سير خلال إجازته في غواشيني، ونقف إلى جانب عائلته وسنحفظ ذكراه هنا في الأكاديمية، وسيبقى في قلوبنا إلى الأبد".