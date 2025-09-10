فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل

تم ترجمه كلمات مدرب ايطاليا غاتوزو



👇



pic.twitter.com/STpla3w5XW — جنون الكالتشيو (@Azuri99) September 9, 2025

هرج ومرج بعد فوز منتخب على مضيفه منتخب (5-4) ضمن تصفيات المجموعة الأوروبية التاسعة المؤهلة لكأس .قال لاعب إسرائيلي لمدرب إيطاليا جينارو غاتوزو "اذهب وثقف نفسك"، فرد الأخير بعنف "لا اسمعك بوضوح، اخرس، (..... شاتماً) اخرس، ابن العاهرة".وحصل ذلك على خلفية تصريحات غاتوزو قبل المباراة التي ألمح فيها بوضوح الى أطفال غزة، وأن القرعة ألزمته بمواجهة منتخب الكيان.وكانت النتيجة متعادلة حتى الدقيقة (90+1) حين سجل تونالي هدف الفوز للمنتخب ، الذي رفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني خلف (12 نقطة).وذكرت تقارير ان اتحاد الكيان اشتكى لدى على ايطاليا وحارس مراماها جيانلويجي دوناروما بتهمة التنمر والاعتداء اللفظي.