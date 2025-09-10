الأخبار
فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل

فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل
كرة القدم

2025-09-10 | 01:01
فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل

هرج ومرج بعد فوز منتخب إيطاليا على مضيفه منتخب الكيان

هرج ومرج بعد فوز منتخب إيطاليا على مضيفه منتخب الكيان الإسرائيلي (5-4) ضمن تصفيات المجموعة الأوروبية التاسعة المؤهلة لكأس العالم.
قال لاعب إسرائيلي لمدرب إيطاليا جينارو غاتوزو "اذهب وثقف نفسك"، فرد الأخير بعنف "لا اسمعك بوضوح، اخرس، (..... شاتماً) اخرس، ابن العاهرة". 
وحصل ذلك على خلفية تصريحات غاتوزو قبل المباراة التي ألمح فيها بوضوح الى أطفال غزة، وأن القرعة ألزمته بمواجهة منتخب الكيان.
وكانت النتيجة متعادلة حتى الدقيقة (90+1) حين سجل تونالي هدف الفوز للمنتخب الإيطالي، الذي رفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني خلف النرويج (12 نقطة).
وذكرت تقارير ان اتحاد الكيان اشتكى لدى الفيفا على مدرب ايطاليا وحارس مراماها جيانلويجي دوناروما بتهمة التنمر والاعتداء اللفظي.



فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل

