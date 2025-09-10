الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - روبرتو كارلوس يستنسخ هدفه التاريخي في مرمى فرنسا

فيديو - روبرتو كارلوس يستنسخ هدفه التاريخي في مرمى فرنسا
كرة القدم

2025-09-10 | 01:03
فيديو - روبرتو كارلوس يستنسخ هدفه التاريخي في مرمى فرنسا

سجل روبرتو كارلوس هدفا تاريخيا لمنتخب البرازيل

سجل روبرتو كارلوس هدفا تاريخيا لمنتخب البرازيل، لا يُنسى في مرمى منتخب فرنسا في مباراة ودية في الثالث من حزيران - يونيو 1997. 
يومها، نفذ كارلوس ركلة حرة من مسافة بعيدة بلغت نحو 41 متراً، أذهلت العالم بلفّة الكرة المذهلة، وتجاوزها لجدار الدفاع وحارس المرمى.
ويعتبر هذا الهدف علامة فارقة في تاريخ كرة القدم، وهو حيّر عشاق الفيزياء والرياضة بسبب طبيعته الفريدة، وقد أعاد كارلوس التنفيذ في نشاط محلي على أرض صغيرة، ولكن بالطريقة نفسها.



مقالات ذات صلة

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)
2025-07-01

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)

فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته
2025-09-08

فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه
2025-08-21

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح
2025-06-26

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح

رياضة

كرة القدم

روبرتو كارلوس

منتخب البرازيل

منتخب فرنسا

