فيديو - روبرتو كارلوس يستنسخ هدفه التاريخي في مرمى فرنسا

سجل هدفا تاريخيا لمنتخب ، لا يُنسى في مرمى منتخب في مباراة ودية في الثالث من حزيران - 1997.يومها، نفذ كارلوس ركلة حرة من مسافة بعيدة بلغت نحو 41 متراً، أذهلت بلفّة المذهلة، وتجاوزها لجدار الدفاع وحارس المرمى.ويعتبر هذا الهدف علامة فارقة في تاريخ ، وهو حيّر عشاق الفيزياء والرياضة بسبب طبيعته الفريدة، وقد أعاد كارلوس التنفيذ في نشاط محلي على أرض صغيرة، ولكن بالطريقة نفسها.