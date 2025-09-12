الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:06
CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى

هوية أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2025-2026

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" عن توقعاته بشأن هوية أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2025-2026، بالاستناد الى نموذج إحصائي يجمع بين مؤشرات رياضية واقتصادية وديموغرافية.
ومن أبرز العوامل التي اعتمدت عليها الدراسة قيمة الاستثمارات في سوق الانتقالات، ومعدلات مشاركة اللاعبين في المباريات خلال العام الماضي.
ومنح المركز الأفضلية في الدوري الإسباني بشكل واضح لريال مدريد، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، وبنسبة 40.6%، متقدما على غريميه برشلونة (29.6%) وأتلتيكو مدريد (22.1%).
وتصدر ليفربول قائمة المرشحين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 28.9%، بفضل صفقاته الضخمة، يليه أرسنال (18.8%) وتشيلسي (16.2%)، ومانشستر سيتي (14.4%).
وتوقعت الدراسة منافسة شرسة في الدوري الإيطالي، حيث تصدر إنتر ميلان بنسبة 25.6%، يليه يوفنتوس بنسبة (18.2%) ثم نابولي (17.4%).
ومنحت الدراسة بايرن ميونيخ نسبة 61.4% في ألمانيا، مقابل 8.8% لبروسيا دورتموند و8.2% لباير ليفركوزن.
وفي فرنسا، حافظ باريس سان جيرمان على وضعه المهيمن بنسبة 73%، متفوقا بفرق كبير على أقرب ملاحقيه موناكو (7.7%) ومارسيليا (5.9%).



مقالات ذات صلة

البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة
2025-09-03

البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة

نجل باتريك كلويفرت يبقي العائلة في الدوريات الخمس الكبرى
2025-07-28

نجل باتريك كلويفرت يبقي العائلة في الدوريات الخمس الكبرى

ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا
2025-08-28

ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا

فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية
2025-06-16

فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية

CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى

رياضة

كرة القدم

CIES

ريال مدريد

برشلونة

ليفربول

بايرن ميونيخ

باريس سان جيرمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريال بيتيس يطلق قميصاً مخصصا للنجم البرازيلي أنتوني
هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

اخترنا لك
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025