CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى

هوية أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2025-2026

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" عن توقعاته بشأن هوية أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2025-2026، بالاستناد الى نموذج إحصائي يجمع بين مؤشرات رياضية واقتصادية وديموغرافية.

ومن أبرز العوامل التي اعتمدت عليها الدراسة قيمة الاستثمارات في سوق الانتقالات، ومعدلات مشاركة اللاعبين في المباريات خلال العام الماضي.

ومنح المركز الأفضلية في الدوري الإسباني بشكل واضح لريال مدريد، بقيادة مدربه الجديد ألونسو، وبنسبة 40.6%، متقدما على غريميه (29.6%) وأتلتيكو مدريد (22.1%).

وتصدر ليفربول قائمة المرشحين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 28.9%، بفضل صفقاته الضخمة، يليه أرسنال (18.8%) وتشيلسي (16.2%)، ومانشستر سيتي (14.4%).

وتوقعت الدراسة منافسة شرسة في الدوري ، حيث تصدر إنتر ميلان بنسبة 25.6%، يليه يوفنتوس بنسبة (18.2%) ثم نابولي (17.4%).

ومنحت الدراسة بايرن ميونيخ نسبة 61.4% في ألمانيا، مقابل 8.8% لبروسيا دورتموند و8.2% لباير ليفركوزن.

وفي ، حافظ على وضعه المهيمن بنسبة 73%، متفوقا بفرق كبير على أقرب ملاحقيه موناكو (7.7%) ومارسيليا (5.9%).







