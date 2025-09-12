ريال بيتيس يطلق قميصاً مخصصا للنجم البرازيلي أنتوني

الأخبار
كرة القدم

2025-09-12
أطلق نادي ريال بيتيس خطا خاصا من القمصان

أطلق نادي ريال بيتيس خطا خاصا من القمصان مخصصا للنجم البرازيلي أنتوني تحت اسم (Iluminado)، وسيحصل اللاعب على عائد (Royalty) عن كل قميص يتم بيعه من هذه السلسلة المميزة.
هذا الإصدار يعكس شخصية اللاعب، ويمنح الجماهير فرصة لارتداء تصميم يحمل هويته الخاصة، ليصبح القميص أكثر من مجرد زي رياضي، بل قطعة فريدة مرتبطة باسم أنتوني
يجمع القميص الأساسي بين أصالة الماضي وروح الحاضر، حيث يستلهم تصميمه من قمصان التسعينيات الأسطورية للنادي، لكن بلمسة عصرية تواكب هوية ريال بيتيس اليوم.
تمتد الخطوط الخضراء والبيضاء الكلاسيكية على الأكمام لتُعيد للجماهير ذكريات خالدة، فيما تمنح الألواح الجانبية البيضاء لمسة من الأناقة العصرية. 
وفي تفاصيل التصميم: ياقة بولو أنيقة مع مثلث أخضر يمنح القميص شخصية مميزة، وشعار (Hummel) مع الأشرطة المائلة الشهيرة (chevrons) على الكتفين، في إشارة إلى القوة والتميز.
هذا القميص ليس مجرد زي رياضي، بل هو هوية وانتماء، يربط بين جيل الأمس وجيل اليوم من مشجعي بيتيس.



