ريال بيتيس يطلق قميصاً مخصصا للنجم البرازيلي أنتوني

أطلق نادي خطا خاصا من القمصان مخصصا للنجم البرازيلي تحت اسم (Iluminado)، وسيحصل اللاعب على عائد (Royalty) عن كل قميص يتم بيعه من هذه السلسلة المميزة.

هذا الإصدار يعكس شخصية اللاعب، ويمنح الجماهير فرصة لارتداء تصميم يحمل هويته الخاصة، ليصبح القميص أكثر من مجرد زي ، بل قطعة فريدة مرتبطة أنتوني

يجمع القميص الأساسي بين الماضي وروح الحاضر، حيث يستلهم تصميمه من قمصان التسعينيات الأسطورية للنادي، لكن بلمسة عصرية تواكب هوية .

تمتد الخطوط الخضراء والبيضاء الكلاسيكية على الأكمام لتُعيد للجماهير ذكريات خالدة، فيما تمنح الألواح الجانبية البيضاء لمسة من الأناقة العصرية.

وفي تفاصيل التصميم: ياقة أنيقة مع مثلث أخضر يمنح القميص شخصية مميزة، وشعار (Hummel) مع الأشرطة المائلة الشهيرة (chevrons) على الكتفين، في إشارة إلى القوة والتميز.

هذا القميص ليس مجرد زي رياضي، بل هو هوية وانتماء، يربط بين جيل الأمس وجيل اليوم من مشجعي بيتيس.







