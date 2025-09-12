هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

عاد مؤخراً إلى ، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، في تصفيات عن قارة ، حيث سجل ثلاثة أهداف، بواقع هدفين في الفوز (5-0) على أرمينيا وهدف في الفوز (3-2) على المجر.

وأصبح رصيد رونالدو الدولي 39 هدفاً، كأفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس عبر التاريخ، مناصفة مع الجواتيمالي كارلوس رويز.

ولكن ما طرح تساؤلات عديدة بشأن نجم فريق النصر السعودي، هو قيامه بمتابعة الحساب الرسمي للداعية الإسلامي البرتغالي إبراهيم، عبر ، ما أثار جدلاً كبيراً بشأن وجود علاقة بين ذلك واعتناق الدون للدين الإسلامي.

ومنذ انتقاله إلى النصر شتاء العام 2023 تحدثت شائعات عديدة عن تحول رونالدو للإسلام، وهو ظهر في إحدى المباريات يدعو تضرعاً على الطريقة الإسلامية، الا ان اللاعب لم يسبق له أن علق بشكل صريح ومباشر على فكرة التحول للإسلام.







