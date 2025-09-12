الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:05
هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخراً إلى العاصمة السعودية الرياض

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخراً إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف، بواقع هدفين في الفوز (5-0) على أرمينيا وهدف في الفوز (3-2) على المجر.
وأصبح رصيد رونالدو الدولي 39 هدفاً، كأفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم عبر التاريخ، مناصفة مع الجواتيمالي كارلوس رويز.
ولكن ما طرح تساؤلات عديدة بشأن نجم فريق النصر السعودي، هو قيامه بمتابعة الحساب الرسمي للداعية الإسلامي البرتغالي محمد إبراهيم، عبر إنستغرام، ما أثار جدلاً كبيراً بشأن وجود علاقة بين ذلك واعتناق الدون للدين الإسلامي.
ومنذ انتقاله إلى النصر شتاء العام 2023 تحدثت شائعات عديدة عن تحول رونالدو للإسلام، وهو ظهر في إحدى المباريات يدعو الله تضرعاً على الطريقة الإسلامية، الا ان اللاعب لم يسبق له أن علق بشكل صريح ومباشر على فكرة التحول للإسلام.



مقالات ذات صلة

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها من كريستيانو رونالدو في فينيسيا
2025-09-01

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها من كريستيانو رونالدو في فينيسيا

موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن
2025-08-18

موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية
2025-08-18

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية
2025-08-17

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى
نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

اخترنا لك
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025