4 آب "الحقيقة الضائعة"
بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة
كرة القدم

2025-09-13 | 02:30
بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي تتعلق بمخالفات في مدفوعات للوكلاء والوسطاء وأطراف ثالثة خلال حقبة الرئيس السابق رومان أبراموفيتش.
وأعاد هذا التطوّر تسليط الضوء على تصريحات سابقة لمدرب مانشستر يونايتد الأسبق، السير أليكس فيرغسون، اتّهم فيها النادي اللندني بدفع 6 ملايين جنيه إسترليني لوكيل إدين هازارد عند انتقاله عام 2012.
وقال فيرغسون آنذاك إنّ مناخ التعاقدات بات مبالغًا فيه، ليس فقط في رسوم الانتقال ورواتب اللاعبين، بل أيضا في عمولات الوكلاء، مشيرا إلى أنّ تشيلسي دفع لوكيل هازارد مبلغا كبيرا، ضاربا مثالا بصفقة سمير نصري أيضا.
واعتبر المدرب الأسكتلندي أن ذلك وضع يونايتد في مزادات ضارية خسر فيها أكثر من صفقة أمام خزائن تشيلسي، فيما برّر هازارد تفضيله تشيلسي على يونايتد برغبة اللعب دائما في دوري الأبطال، موضحا أن تتويج البلوز بلقب 2012 كان حاسما في قراره.
وتشمل الصفقات قيد التدقيق أيضا وصول صامويل إيتو وويليان في 2013، مع التشديد على عدم وجود أدلة تشير إلى علم اللاعبين بأي مخالفات.
وبحسب تيليغراف، فإن المدفوعات المزعومة كُشفت لاحقا عبر أفراد من كونسورتيوم كليرلايك - بوهلي الذي اشترى النادي عام 2022، قبل أن يجري إبلاغ "يويفا" ورابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي ذاتيًا.
ودفع ذلك الملاك الجدد إلى حجب 100 مليون جنيه من قيمة الاستحواذ البالغة 2.5 مليار جنيه تحسّبا لأي غرامات محتملة. 
ويُعتقد أن تشيلسي واثق من الاكتفاء بعقوبات مالية، قياسا على تسوية سابقة مع "يويفا" بقيمة 8 ملايين جنيه، مستندا إلى كونه قد أبلغ الجهات المختصة وفتح ملفّاته للمحققين.
وتتركز تهم الاتحاد الإنجليزي على صفقات أُنجزت بين موسمي 2010-2011 و2015-2016، وهي فترة حصد فيها تشيلسي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأسَي الاتحاد والرابطة، فيما لا يزال تحقيق منفصل للرابطة الإنجليزية (البريميرليغ) جاريا في القضية.



مقالات ذات صلة

بهية الحريري تعود إلى الواجهة.. هل تستعيد مقعدها في صيدا؟
2025-08-25

بهية الحريري تعود إلى الواجهة.. هل تستعيد مقعدها في صيدا؟

فيديو - لقطة طريفة بين مشجع صغير لتشيلسي ورجال بالميراس
2025-07-07

فيديو - لقطة طريفة بين مشجع صغير لتشيلسي ورجال بالميراس

ابنة احمد حلمي ومنى زكي الى الواجهة مجددا والاخيرة تدعمها
2025-07-31

ابنة احمد حلمي ومنى زكي الى الواجهة مجددا والاخيرة تدعمها

مذكرات التوقيف ستنطلق.. ملف المرفأ الى الواجهة!
2025-07-04

مذكرات التوقيف ستنطلق.. ملف المرفأ الى الواجهة!

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

تشيلسي

رومان أبراموفيتش

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
02:33

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

أرجأ نادي برشلونة عودته المنتظرة إلى ملعبه المُجدَّد

02:33

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

أرجأ نادي برشلونة عودته المنتظرة إلى ملعبه المُجدَّد

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!
02:29

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

مُدرج رسمياً على قائمة "المفقودين" في هولندا

02:29

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

مُدرج رسمياً على قائمة "المفقودين" في هولندا

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
02:27

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

جعلها مستوحاة من نادي ريال مدريد الاسباني

02:27

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

جعلها مستوحاة من نادي ريال مدريد الاسباني

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
02:33
لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!
02:29
فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
02:27
إل-غانتي يفضح واندا نارا
02:26

