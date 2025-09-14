فيديو - فقدان أحذية فر يق مانشستر يونايتد بأكمله والتحقيق جارٍ

INGRID STENEVIK



أثناء توجه فريق الإنجليزي الى ، لخوض مباراة ضمن تصفيات للسيدات، فُقدت أحذية اللاعبات، ما دفع النادي الى فتح تحقيق بهذا الشأن.وقال متحدث النادي "فقدت حقيبة تحتوي على أحذية بعض لاعباتنا أثناء الرحلة إلى بيرغن، وقد فتحنا تحقيقاً في كيفية حدوث ذلك، ووفرنا أحذية للاعبات المتضررات".وتم توفير الأحذية البديلة وواقيات للساق من مركز تجاري محلي قبل ساعات من المباراة أمام أس كي بران في لقاء الذهاب الذي جرى يوم الخميس، وخسره النادي الإنجليزي بهدف وحيد.وصرح أندريه غولورد، وهو صاحب المتجر لهيئة الإذاعة (بي بي سي)، بأن النادي أنفق آلاف الجنيهات الإسترلينية لاستبدال الأحذية، وقال "لددينا متجر كبير، لكن كان من حسن حظهم أن لدينا عددا كافيا من الأحذية المناسبة من حيث المقاسات في المخزون".وأضاف "دفعوا ما بين 200 جنيه إسترليني و230 جنيهاً لكل زوج من الأحذية، و30 جنيهاً لواقيات الساق، وقد سبق أن جاء إلينا بعض اللاعبين بشكل فردي لأنهم نسوا أحذيتهم، لكن لم يحدث أبدا أن جاء فريق كامل لهذا السبب".أما لاعبة الوسط ليزا نالسوند، وهي أصلاً من مدينة بيرغن، فقالت للتلفزيون النرويجي إنها طلبت من والدتها أن تحضر لها الحذاء إلى الملعب.