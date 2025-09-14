فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق

الأخبار
كرة القدم

2025-09-14 | 02:29
ملعب إل ساردينيرو لديه نجم جديد اسمه جيريمي أريفالو

ملعب إل ساردينيرو لديه نجم جديد، اسمه جيريمي أريفالو، لم يتجاوز بعد العشرين عاما، وقد أصبح البطل الجديد لجماهير راسينغ سانتاندير.
ففي مباراة الأحد على ملعب ألميريا، سجّل هدفين في أقل من دقيقة قاد بهما انتفاضة فريقه، ثم أحرز راسينغ هدفا آخر ليختتم الانتصار الكبير (3-2).
المهاجم الشاب، ابن مدرسة النادي، لعب حتى الآن 132 دقيقة فقط، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، بمعدل مدهش، هدف كل 44 دقيقة.
جيريمي، من أصول إكوادورية، ويحمل الجنسية المزدوجة، كما شارك مع منتخب الإكوادور تحت 20 سنة في مونديال الشباب.
بداياته لم تكن سهلة؛ فقد التحق بفريق الناشئين في راسينغ دون أن يلفت الأنظار كثيرا، لكن جميع المدربين في الفئات السنية كانوا يثقون به. 
كما اكتشف الأطباء إصابة في القلب أبعدته عن الملاعب لفترة، وبعد تجاوز هذه الأزمة، بدأ يشق طريقه بالأهداف حتى وصل إلى رايو كانتابريا (الفريق الرديف)، وهناك لفت أنظار المدرب خوسيه ألبرتو الذي استدعاه للفريق الأول.
جيريمي ليس مهاجما صريحا، بل أقرب إلى المهاجم الثاني، يتميز بالقوة، والمراوغة "الشارعية"، وكما يُثبت مؤخرا، حسّ تهديفي حاسم.
المفارقة أنه كان قريبا من الرحيل على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الأخير، إذ أبدت عدة أندية رغبتها بضمه، لكن راسينغ لم يتمكّن من التعاقد مع مهاجم بديل، فقرّر الإبقاء عليه، وهو قرار تبيّن لاحقا أنه موفّق للغاية، ثلاثة أهداف في 132 دقيقة فقط تُثبت صحة رهان النادي ومدربه عليه.


