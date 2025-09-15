فالنسيا لم يسدد على مرمى برشلونة طوال ٧٠ دقيقة !!

طوال ٧٠ دقيقة، لم يسدد فالنسيا
اي كرة على مرمى برشلونة
في المباراة التي انتهت إلى اكتساح اصحاب الارض لهم (٦-٠) ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني
.
وخلال الوقت الكلي للمباراة، سدد برشلونة ٢٠ مرة، واضاع فرصاً بالجملة، وسجل له الإسباني فيرمين لوبيز
(٢) والبرازيلي رافينها
(٢) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي
(٢)، فيما سدد فالنسيا ثلاث كرات سهلة للغاية في للدقائق العشرين الاخيرة.
ورسّخ برشلونة تفوّقه على فالنسيا خلال العام الجاري بثلاثة انتصارات كاسحة متتالية، بدأها بالفوز (٧-١) في الموسم الفائت ضمن الدوري يوم 26 كانون
الثاني - يناير، و(٥-٠) ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
، واكتملت الثلاثية حين دكّ الشباك بسداسية نظيفة بالأمس.
ويعود اكبر فوز بين الفريقين إلى يوم ٣ شباط - فبراير ٢٠١٦ حين فاز برشلونة (٧-٠) في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الملك
.