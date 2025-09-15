فالنسيا لم يسدد على مرمى برشلونة طوال ٧٠ دقيقة !!

رسّخ تفوّقه على خلال العام الجاري

طوال ٧٠ دقيقة، لم يسدد اي كرة على مرمى في المباراة التي انتهت إلى اكتساح اصحاب الارض لهم (٦-٠) ضمن الجولة الرابعة من .

وخلال الوقت الكلي للمباراة، سدد برشلونة ٢٠ مرة، واضاع فرصاً بالجملة، وسجل له الإسباني (٢) والبرازيلي (٢) والبولندي (٢)، فيما سدد فالنسيا ثلاث كرات سهلة للغاية في للدقائق العشرين الاخيرة.

ورسّخ برشلونة تفوّقه على فالنسيا خلال العام الجاري بثلاثة انتصارات كاسحة متتالية، بدأها بالفوز (٧-١) في الموسم الفائت ضمن الدوري يوم 26 الثاني - يناير، و(٥-٠) ضمن ربع نهائي ، واكتملت الثلاثية حين دكّ الشباك بسداسية نظيفة بالأمس.

ويعود اكبر فوز بين الفريقين إلى يوم ٣ شباط - فبراير ٢٠١٦ حين فاز برشلونة (٧-٠) في ذهاب الدور نصف النهائي من .







