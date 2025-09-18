الأخبار
الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول
كرة القدم

2025-09-18 | 01:37
الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات ليفربول

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات ليفربول كأصغر لاعب يُمثّل النادي في مسابقة أوروبية، بعدما شارك بعمر 17 عاماً في الفوز الدرامي (٣-٢) على أتلتيكو مدريد في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.
وأكّد نقلٌ مباشر لصحيفة الإندبندنت أن دخول نغوموها خلال الشوط الثاني جعله "أصغر لاعب لليفربول في كرة القدم الأوروبية" تاريخياً. 
المباراة نفسها شهدت سيناريو مثيرًا؛ تقدّم ليفربول سريعاً عبر أندرو روبرتسون ثم محمد صلاح، قبل أن يعادل ماركوس يورينتي للضيوف بثنائية، لكن القائد فيرجيل فان دايك حسم النقاط برأسية في الدقيقة (٩٠+٢).
وجاء دخول نغوموها ضمن تبديلات ليفربول في الشوط الثاني، ليرسّخ مشاركته القارية الأولى، ويواصل الجناح الواعد صعوده السريع منذ بروزه هذا الصيف.
فقبل ثلاثة أسابيع فقط، أصبح أصغر هدّاف في تاريخ النادي عندما وقّع هدف الفوز القاتل في الدقيقة (٩٠+١٠) أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، ما زاد من التعويل عليه في مشروع المدرب آرنه سلوت
بهذه المشاركة القياسية، يضيف نغوموها صفحة جديدة في سجل المواهب الصاعدة بالريدز، ويمنح ليفربول دفعة معنوية مبكرة في سعيه للذهاب بعيدا أوروبيا هذا الموسم.



مقالات ذات صلة

راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي
2025-08-28

راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار
2025-08-20

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار

قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك
2025-09-07

قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال
2025-08-26

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال

نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال
رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية

نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال
نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال

رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل
رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل

