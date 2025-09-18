الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات كأصغر لاعب يُمثّل النادي في مسابقة أوروبية، بعدما شارك بعمر 17 عاماً في الفوز الدرامي (٣-٢) على أتلتيكو في افتتاح مشوار على ملعب أنفيلد.

وأكّد نقلٌ مباشر لصحيفة الإندبندنت أن دخول نغوموها خلال الشوط الثاني جعله "أصغر لاعب لليفربول في الأوروبية" تاريخياً.

المباراة نفسها شهدت سيناريو مثيرًا؛ تقدّم ليفربول سريعاً عبر أندرو روبرتسون ثم ، قبل أن يعادل ماركوس يورينتي للضيوف بثنائية، لكن القائد فيرجيل فان دايك حسم النقاط برأسية في الدقيقة (٩٠+٢).

وجاء دخول نغوموها ضمن تبديلات ليفربول في الشوط الثاني، ليرسّخ مشاركته القارية الأولى، ويواصل الواعد صعوده السريع منذ بروزه هذا الصيف.

فقبل ثلاثة أسابيع فقط، أصبح أصغر هدّاف في تاريخ النادي عندما وقّع هدف الفوز القاتل في الدقيقة (٩٠+١٠) أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، ما زاد من التعويل عليه في مشروع المدرب آرنه .

بهذه المشاركة القياسية، يضيف نغوموها صفحة في سجل المواهب الصاعدة بالريدز، ويمنح ليفربول دفعة معنوية مبكرة في سعيه للذهاب بعيدا أوروبيا هذا الموسم.







