الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات ليفربول
كأصغر لاعب يُمثّل النادي في مسابقة أوروبية، بعدما شارك بعمر 17 عاماً في الفوز الدرامي (٣-٢) على أتلتيكو مدريد
في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا
على ملعب أنفيلد.
وأكّد نقلٌ مباشر لصحيفة الإندبندنت أن دخول نغوموها خلال الشوط الثاني جعله "أصغر لاعب لليفربول في كرة القدم
الأوروبية" تاريخياً.
المباراة نفسها شهدت سيناريو مثيرًا؛ تقدّم ليفربول سريعاً عبر أندرو روبرتسون ثم محمد صلاح
، قبل أن يعادل ماركوس يورينتي للضيوف بثنائية، لكن القائد فيرجيل فان دايك حسم النقاط برأسية في الدقيقة (٩٠+٢).
وجاء دخول نغوموها ضمن تبديلات ليفربول في الشوط الثاني، ليرسّخ مشاركته القارية الأولى، ويواصل الجناح
الواعد صعوده السريع منذ بروزه هذا الصيف.
فقبل ثلاثة أسابيع فقط، أصبح أصغر هدّاف في تاريخ النادي عندما وقّع هدف الفوز القاتل في الدقيقة (٩٠+١٠) أمام نيوكاسل يونايتد
بالدوري الإنجليزي، ما زاد من التعويل عليه في مشروع المدرب آرنه سلوت
.
بهذه المشاركة القياسية، يضيف نغوموها صفحة جديدة
في سجل المواهب الصاعدة بالريدز، ويمنح ليفربول دفعة معنوية مبكرة في سعيه للذهاب بعيدا أوروبيا هذا الموسم.