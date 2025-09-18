رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل

حافظ على سجله المثالي في الموسم 2025-2026

حافظ على سجله المثالي في الموسم 2025-2026 بعد فوزٍ درامي على أتلتيكو (٣-٢)، حُسم برأسية فيرجيل فان دايك في الدقيقة (٩٠+٢) خلال افتتاح مشواره في على ملعب أنفيلد.

واكد الهدف المتأخر سلسلة لافتة للريدز هذا الموسم، إذ جاء الحسم في خمس مباريات رسمية متتالية بعد الدقيقة 80.

ففي الدوري الإنجليزي، افتتح حامل اللقب مشواره بقلب الطاولة على بورنموث (٤-٢) بفضل هدفي فيدريكو كييزا (د 88) ومحمد صلاح (د 90+4)، ثم خطف الموهبة ريو نغوموها نقاط القمة أمام نيوكاسل بتسديدة الفوز في الدقيقة (٩٠+١٠) خارج .

وتواصلت "الأهداف الحاسمة" أمام آرسنال حين سجّل دومينيك سوبوسلاي ركلة حرة رائعة في الدقيقة 83 لضمان الفوز (١-٠)، ثم جاء الفوز الرابع توالياً بهدف لمحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة (٩٠+٥) على بيرنلي.

بجمع هذه النتائج، يكون ليفربول قد حقق خمسة انتصارات متتالية حُسمت جميعها بعد الدقيقة 80، ليحافظ على العلامة الكاملة محلياً (4 من 4) ويستهل بانتصار مثير.

كما أشارت إحصاءات هذا الأسبوع إلى أن ليفربول أصبح أول فريق في تاريخ البريميرليغ يفوز بأربع مباريات متتالية يُسجَّل فيها هدف الحسم خلال آخر 10 دقائق أو خلال الوقت بدل الضائع.

هذا الزخم المتأخر يبرز قدرة فريق آرنه على إدارة الدقائق الحرجة، ويعكس كذلك فعالية خياراته الهجومية المتنوعة من صلاح وسوبوسلاي وكييزا إلى الجوهرة الواعدة نغوموها، وصولاً إلى القائد فان دايك في ليلة الأبطال.





