نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال

وصل نوير إلى محطة تاريخية في ، بعدما حقق فوزه رقم 100 في البطولة خلال انتصار على (٣-١) في افتتاح موسم 2025–2026 على ملعب أليانز أرينا.

وكانت المباراة قد حُسمت بهدف عكسي لتريفو تشالوباه (20)، ثم ثنائية لهاري كين من ركلة جزاء (27) وتسديدة ثانية (63)، مقابل هدف يتيم لكول (29)، كما دوّن نوير رقماً لافتاً بكونه أكبر لاعب يمثّل في مباراة في (39 عاماً و174 يوماً).

الإنجاز يجعل من الحارس الألماني المخضرم رابع لاعب يبلغ 100 انتصار في تاريخ المسابقة، بعد الثلاثي: ، وتوماس مولر، وإيكر كاسياس.

أهمية الجديدة تتجاوز الرقم الفردي، فهي تعكس استدامة بايرن في البطولة، إذ واصل الفريق سلسلته القياسية بالفوز في مباراة الافتتاح للعام الـ22 توالياً، فيما عزّز كين مكانته كأحد أبرز هدّافي العصر الحديث بتسجيله أكثر من 20 هدفاً في الأبطال بقميص ناديين مختلفين.

وبانضمامه إلى “نادي المئة”، يرسّخ نوير إرثه بين أعمدة تاريخ دوري الأبطال: رصيدٌ وفير من الشباك النظيفة، وحضورٌ قيادي في الليالي الكبيرة، وقدرةٌ على إعادة تعريف دور حارس المرمى في لعبة الاستحواذ والضغط العالي.





