الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال
A-
A+

كرة القدم

2025-09-18 | 01:38
نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال

وصل مانويل نوير إلى محطة تاريخية في دوري أبطال أوروبا

وصل مانويل نوير إلى محطة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزه رقم 100 في البطولة خلال انتصار بايرن ميونيخ على تشيلسي (٣-١) في افتتاح موسم 2025–2026 على ملعب أليانز أرينا.
وكانت المباراة قد حُسمت بهدف عكسي لتريفو تشالوباه (20)، ثم ثنائية لهاري كين من ركلة جزاء (27) وتسديدة ثانية (63)، مقابل هدف يتيم لكول بالمر (29)، كما دوّن نوير رقماً لافتاً بكونه أكبر لاعب يمثّل بايرن في مباراة في دوري الأبطال (39 عاماً و174 يوماً). 
الإنجاز يجعل من الحارس الألماني المخضرم رابع لاعب يبلغ 100 انتصار في تاريخ المسابقة، بعد الثلاثي: كريستيانو رونالدو، وتوماس مولر، وإيكر كاسياس. 
أهمية المحطة الجديدة تتجاوز الرقم الفردي، فهي تعكس استدامة بايرن في البطولة، إذ واصل الفريق سلسلته القياسية بالفوز في مباراة الافتتاح للعام الـ22 توالياً، فيما عزّز كين مكانته كأحد أبرز هدّافي العصر الحديث بتسجيله أكثر من 20 هدفاً في دوري الأبطال بقميص ناديين مختلفين.
وبانضمامه إلى “نادي المئة”، يرسّخ نوير إرثه بين أعمدة تاريخ دوري الأبطال: رصيدٌ وفير من الشباك النظيفة، وحضورٌ قيادي في الليالي الكبيرة، وقدرةٌ على إعادة تعريف دور حارس المرمى في لعبة الاستحواذ والضغط العالي.


مقالات ذات صلة

ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا
2025-08-28

ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا

CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى
2025-09-12

CIES: هؤلاء هم الابطال في الدوريات الأوروبية الكبرى

علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي
2025-07-25

علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي

هل يتم إيقاف ميسي وجوردي ألبا في قمّة الدوري الأميركي؟
2025-07-23

هل يتم إيقاف ميسي وجوردي ألبا في قمّة الدوري الأميركي؟

نوير في قمة المجد: 100 فوز في دوري الأبطال

رياضة

كرة القدم

مانويل نوير

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

تشيلسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

اقرأ ايضا في كرة القدم

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
01:39

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية

على الرغم من معاناته من أسوأ مرسم في الدوري

01:39

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية

على الرغم من معاناته من أسوأ مرسم في الدوري

الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول
01:37

الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات ليفربول

01:37

الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

دوّن ريو نغوموها اسمه في سجلات ليفربول

رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل
01:36

رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل

حافظ ليفربول على سجله المثالي في الموسم 2025-2026

01:36

رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل

حافظ ليفربول على سجله المثالي في الموسم 2025-2026

اخترنا لك
مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
01:39
الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول
01:37
رأسية فان دايك تُتمّ الخماسية القاتلة: ليفربول ملك الوقت القاتل
01:36
فيديو - أزمة على متن الطائرة تُعطّل سفر موناكو
01:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025