راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا

أصبح أوّل لاعب إنجليزي يهزّ الشباك لمصلحة في

سجّل ماركوس راشفورد (27 عاما) اسمه في سجلات التاريخ ، بعدما أصبح أوّل لاعب إنجليزي يهزّ الشباك لمصلحة في .

حصل ذلك خلال فوز الفريق الكاتالوني (2-1) على مضيفه نيوكاسل مساء أمس الخميس، في ملعب بارك.

ومنح اللاعب المعار من برشلونة التقدّم في الدقيقة 58 برأسية متقنة من عرضية جول كوندي، قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد تسع دقائق، فيما قلّص غوردون الفارق لأصحاب في الدقيقة 90.

ويصنع هذا الإنجاز مكانة لراشفورد في تاريخ برشلونة الأوروبي؛ إذ لم يسبق لأي لاعب إنجليزي أن سجّل للنادي في حقبة منذ 1992، بينما جاءت مساهمات الإنجليزي الأبرز سابقا غاري لينيكر في بطولات قبل اعتماد المسمّى والهيئة الحاليين للمسابقة.

وأشاد مدرّب برشلونة هانسي بفاعلية مهاجمه الإنجليزي وقدرته على الحسم في المحطّات الكبرى، في ليلة افتقد فيها الفريق خدمات بداعي الإصابة، لكنّه نجح في بدء مشواره القاري بانتصار ثمين خارج .

بهذا الفوز، يفتتح برشلونة حملته بثلاث نقاط مهمة ويبعث برسالة مبكّرة عن طموحاته القاريّة هذا الموسم، مع تأكيد أن راشفورد بات أحد أهم أوراقه الهجومية في المواعيد الأوروبية.









