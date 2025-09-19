إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

أصبح أسرع لاعب في تاريخ يصل إلى 50 هدفا

سجّل إيرلينغ هالاند إنجازا استثنائيا، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ يصل إلى 50 هدفا، وذلك بعد إحرازه هدفا في فوز مانشستر سيتي على نابولي (2-0) مساء أمس الخميس.

ووصل النرويجي إلى حاجز الخمسين خلال 49 مباراة فقط، محطما رقم الهولندي رود فان نيستلروي (62 مباراة)، ومتفوّقا على ليونيل ميسي (66)، وروبرت ليفاندوفسكي (77)، وكيليان مبابي (79)، وكريم بنزيمة (88)، وكريستيانو رونالدو (91)، وراؤول (97)، وتيري هنري (103)، وتوماس مولر (130).

وجاء الهدف في الشوط الثاني على استاد ، خلال مباراة فرض فيها سيتي تفوّقه العددي والفني بعد طرد قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو مبكرا، ليكمل جيريمي دوكو الثنائية بهدف رائع عزّز به تفوّق بطل السابق.

هذا الهدف رسّخ مكانة هالاند كأكثر مهاجمي البطولة فاعلية في حقبته، مع مواصلة سيتي سعيه لحسم مركز متقدّم في مرحلة الدوري الجديدة للمسابقة.

ووفق إحصاءات ، بات هالاند صاحب أسرع مسار تهديفي نحو الخمسين منذ بدايته المدوّية بهاتريك في ظهوره الأول بالبطولة، فيما تتصدر قائمته الفردية مقارنات "الأقل مباريات لبلوغ 50 هدفا" بفرق مريح عن مطارديه، كما أنّ معدل أهدافه للمباراة في يقارب 1.02 هدف في المباراة، وهو من بين الأعلى تاريخيا.





