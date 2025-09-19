الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا
كرة القدم

2025-09-19 | 00:49
إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفا

سجّل إيرلينغ هالاند إنجازا استثنائيا، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفا، وذلك بعد إحرازه هدفا في فوز مانشستر سيتي على نابولي (2-0) مساء أمس الخميس. 
ووصل النرويجي إلى حاجز الخمسين خلال 49 مباراة فقط، محطما رقم الهولندي رود فان نيستلروي (62 مباراة)، ومتفوّقا على ليونيل ميسي (66)، وروبرت ليفاندوفسكي (77)، وكيليان مبابي (79)، وكريم بنزيمة (88)، وكريستيانو رونالدو (91)، وراؤول (97)، وتيري هنري (103)، وتوماس مولر (130).
وجاء الهدف في الشوط الثاني على استاد الاتحاد، خلال مباراة فرض فيها سيتي تفوّقه العددي والفني بعد طرد قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو مبكرا، ليكمل جيريمي دوكو الثنائية بهدف رائع عزّز به تفوّق بطل أوروبا السابق.
هذا الهدف رسّخ مكانة هالاند كأكثر مهاجمي البطولة فاعلية في حقبته، مع مواصلة سيتي سعيه لحسم مركز متقدّم في مرحلة الدوري الجديدة للمسابقة.
ووفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بات هالاند صاحب أسرع مسار تهديفي نحو الخمسين منذ بدايته المدوّية بهاتريك في ظهوره الأول بالبطولة، فيما تتصدر قائمته الفردية مقارنات "الأقل مباريات لبلوغ 50 هدفا" بفرق مريح عن مطارديه، كما أنّ معدل أهدافه للمباراة في دوري الأبطال يقارب 1.02 هدف في المباراة، وهو من بين الأعلى تاريخيا.


مقالات ذات صلة

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم
2025-09-15

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ
2025-09-01

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ

إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية
2025-07-08

إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية

لمسة تونسية ورقم تاريخي: خمس تمريرات حاسمة في 49 دقيقة
2025-08-22

لمسة تونسية ورقم تاريخي: خمس تمريرات حاسمة في 49 دقيقة

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

رياضة

كرة القدم

إيرلينغ هالاند

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

نابولي

