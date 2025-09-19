فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع

Aconteceu na Copa da Rússia: o zagueiro tunisiano Nader Ghandri, do Akhmat Grozny, foi expulso no do jogo contra o Zenit. Ao sair de campo, jogou sua camisa para um torcedor.



O VAR, porém, chamou o árbitro para a revisão da jogada e o cartão foi retirado. Tiveram que… pic.twitter.com/tM1rJ7H2eB — Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025 Final feliz! Depois do jogo, Nader Ghandri reencontrou o torcedor e entregou novamente a camisa do Akhmat. A história que começou viral agora está completa. pic.twitter.com/8wqKvbTCZf — Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025

خلال المباراة التي جمعت ، ومضيفه زينيت، ضمن لبطولة كأس ، تعرض المدافع نادر غندري للطرد في الدقائق .وأثناء مغادرته الملعب ألقى بقميصه لأحد المشجعين، الا ان تقنية الفيديو "VAR" استدعت الحكم لمراجعة اللعبة، فقرر إلغاء البطاقة الحمراء.وحين عاد غندري من غرفة الملابس، اضطر الى طلب قميصه من المشجع، حيث ظهر وهو يضحك على ما حدث.وعلى الرغم من هزيمة فريقه بهدف لغندري مقابل هدفين، التقى اللاعب بعد المباراة بالمشجع الذي كان يحمل علم ، وقدّم له قميصه مرة أخرى، والتقط معه صورا تذكارية.