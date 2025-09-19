الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع
A-
A+

كرة القدم

2025-09-19 | 00:52
فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع

خلال المباراة التي جمعت أخمات ومضيفه زينيت

خلال المباراة التي جمعت أخمات، ومضيفه زينيت، ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس روسيا، تعرض المدافع التونسي نادر غندري للطرد في الدقائق الأخيرة.
وأثناء مغادرته الملعب ألقى بقميصه لأحد المشجعين، الا ان تقنية الفيديو "VAR" استدعت الحكم لمراجعة اللعبة، فقرر إلغاء البطاقة الحمراء.
وحين عاد غندري من غرفة الملابس، اضطر الى طلب قميصه من المشجع، حيث ظهر وهو يضحك على ما حدث.
وعلى الرغم من هزيمة فريقه بهدف لغندري مقابل هدفين، التقى اللاعب بعد المباراة بالمشجع الذي كان يحمل علم تونس، وقدّم له قميصه مرة أخرى، والتقط معه صورا تذكارية.




مقالات ذات صلة

فيديو - فرقة موسيقية وأنغام كلاسيكية تقدم قميص الفريق
2025-08-02

فيديو - فرقة موسيقية وأنغام كلاسيكية تقدم قميص الفريق

فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد
2025-08-31

فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد

فيديو - هدف مذهل لسون لا ينقذ فريقه من التعادل
2025-08-24

فيديو - هدف مذهل لسون لا ينقذ فريقه من التعادل

فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار
2025-08-01

فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع

رياضة

كرة القدم

أخمات

زينيت

كأس روسيا

نادر غندري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عرس على إيقاع الألتراس
راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - عرس على إيقاع الألتراس
00:54

فيديو - عرس على إيقاع الألتراس

في مشهد لافت وسط فرانكفورت

00:54

فيديو - عرس على إيقاع الألتراس

في مشهد لافت وسط فرانكفورت

راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا
00:50

راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا

أصبح أوّل لاعب إنجليزي يهزّ الشباك لمصلحة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

00:50

راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا

أصبح أوّل لاعب إنجليزي يهزّ الشباك لمصلحة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا
00:49

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفا

00:49

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفا

اخترنا لك
فيديو - عرس على إيقاع الألتراس
00:54
راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا
00:50
إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا
00:49
فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً
07:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025