فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع

خلال المباراة التي جمعت أخمات
، ومضيفه زينيت، ضمن المجموعة الأولى
لبطولة كأس روسيا
، تعرض المدافع التونسي
نادر غندري للطرد في الدقائق الأخيرة
.
وأثناء مغادرته الملعب ألقى بقميصه لأحد المشجعين، الا ان تقنية الفيديو "VAR" استدعت الحكم لمراجعة اللعبة، فقرر إلغاء البطاقة الحمراء.
وحين عاد غندري من غرفة الملابس، اضطر الى طلب قميصه من المشجع، حيث ظهر وهو يضحك على ما حدث.
وعلى الرغم من هزيمة فريقه بهدف لغندري مقابل هدفين، التقى اللاعب بعد المباراة بالمشجع الذي كان يحمل علم تونس
، وقدّم له قميصه مرة أخرى، والتقط معه صورا تذكارية.