فيديو - عرس على إيقاع الألتراس

❤️💛 Galatasaray fans invited a newly married couple to their chants in the middle of Frankfurt. Football is incredible. 😂 pic.twitter.com/LUlZAdIzfH — EuroFoot (@eurofootcom) September 18, 2025

في لافت وسط فرانكفورت، دعا العشرات من جماهير زوجين خرجا لتوّهما من للانضمام الى هتافهم الجماعي الشهير (Üçlü çek)، حيث شارك العروسان بابتسامات وتصفيق وسط أجواء احتفالية التُقطت بعدسات الحضور وانتشرت على نطاق واسع عبر المنصات.ووقعت اللقطة أمام دار البلدية التاريخية في "رومر رومربيرغ"، حيث تجمّعت أعداد كبيرة من مشجعي النادي قبل ساعات من مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضمن دور لدوري أبطال ، فتحوّل المكان إلى كرنفال أصفر وأحمر امتزجت فيه الأهازيج بالاحتفال بالزفاف.وجاءت المبادرة ضمن موجة فعاليات جماهيرية سبقت المباراة التي انتهت بفوز كبير للفريق الالماني (5-1)، لكنّ مشهد "العرس والهتاف" خطف الأضواء بوصفه تذكيرا بأن قادرة على جمع الغرباء حول لحظة فرح عفوية، حتى خارج حدود الملاعب.