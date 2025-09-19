فيديو - عرس على إيقاع الألتراس

في مشهد
لافت وسط فرانكفورت، دعا العشرات من جماهير غلطة سراي
زوجين خرجا لتوّهما من مبنى البلدية
للانضمام الى هتافهم الجماعي الشهير (Üçlü çek)، حيث شارك العروسان بابتسامات وتصفيق وسط أجواء احتفالية التُقطت بعدسات الحضور وانتشرت على نطاق واسع عبر المنصات.
ووقعت اللقطة أمام دار البلدية التاريخية في ساحة
"رومر رومربيرغ"، حيث تجمّعت أعداد كبيرة من مشجعي النادي التركي
قبل ساعات من مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضمن دور المجموعات
لدوري أبطال أوروبا
، فتحوّل المكان إلى كرنفال أصفر وأحمر امتزجت فيه الأهازيج بالاحتفال بالزفاف.
وجاءت المبادرة ضمن موجة فعاليات جماهيرية سبقت المباراة التي انتهت بفوز كبير للفريق الالماني (5-1)، لكنّ مشهد "العرس والهتاف" خطف الأضواء بوصفه تذكيرا بأن كرة القدم
قادرة على جمع الغرباء حول لحظة فرح عفوية، حتى خارج حدود الملاعب.