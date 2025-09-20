نجل خوسيه ماريا نيغريرا ينفي اتهام برشلونة

افتتح الإسباني جلسات قضية "نيغريرا" المتعلقة بشبهات الاحتيال والفساد

افتتح الإسباني جلسات قضية "نيغريرا" المتعلقة بشبهات الاحتيال والفساد الرياضي بحقّ لجنة الحكّام السابق ماريا إنريكيز نيغريرا ونادي .

وشهدت جلسة الخميس الاستماع إلى عدد من الشهادات، على أن يدلي رئيس برشلونة الحالي بإفادته لاحقا شاهدا في القضية.

وقدّم الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو شهادتيهما، نافيين الاتهامات ومبرّرين المدفوعات التي بلغت 7.5 مليون على مدى 17 عاما لنيغريرا.

كما أدلى ابنه خافيير إنريكيز روميرو، الذي أعدّ جزءا كبيرا من تقارير الحكّام التي يقول برشلونة وبارتوميو وروسيل إنّ المدفوعات كانت مقابلها، بشهادته.

وبعد الجلسة تداولت تقارير صحفية أنه شهد ضد والده وبرشلونة مؤكّدًا أن المبلغ لم يكن مقابل التقارير، وأنّه سأل والده عن المدفوعات فردّ عليه بلهجة غاضبة.

غير أنّ "كادينا كوبي" أكّدت أنّ روميرو نفى في أي اتهام لوالده أو لبرشلونة بالفساد، وأوضح أنّه تقاضى نحو 70 ألف يورو سنويا بين 2012 و2018، وأنه أعدّ قرابة 1600 تقرير عن الحكّام، نصفها مرئي ونصفها مكتوب، شملت ملاحظات تقنية وشخصية.

كما أشار إلى مرافقة بعض الحكّام إلى مباريات في كامب نو، مؤكّدا أنه قام بالأمر نفسه مع أندية أخرى مثل إسبانيول وكاستيون وجيرونا وفالنسيا، ومن دون مقابل مباشر سوى تغطية بعض الوجبات.

وتتواصل الجلسات خلال الأسابيع المقبلة بالاستماع إلى المدربين السابقين لبرشلونة إنريكي وإرنستو فالفيردي، فيما يواصل برشلونة نفي جميع الاتهامات.







