الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

غوارديولا: آرسنال يحظى بـ"سقف تسامح" أكبر من سيتي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غوارديولا: آرسنال يحظى بـ&quot;سقف تسامح&quot; أكبر من سيتي
A-
A+

كرة القدم

2025-09-20 | 04:34
غوارديولا: آرسنال يحظى بـ"سقف تسامح" أكبر من سيتي

قبل قمّة الفريقين في ملعب الإمارات

ألمح بيب غوارديولا، إلى وجود "مرونة" أكبر مع آرسنال مقارنة بمانشستر سيتي في ملفّ الإنفاق، قبل قمّة الفريقين هذا الأسبوع في ملعب الإمارات.
وقال مدرب سيتي إنّ آرسنال "اقترب هذا الصيف من إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني" في إطار سعيه للقب الأول منذ 2004، ليرتفع إنفاقه تحت قيادة ميكيل أرتيتا منذ جائحة كورونا إلى نحو 900 مليوناً، وأقرّ بأن سيتي أنفق في الفترة نفسها قرابة 874 مليونا.
لكن غوارديولا شدد على أنّ التعامل بين الناديين مختلف تماما، وأضاف، بنبرة ساخرة "سأقول لصديقي ميكيل أرتيتا، أنّه إذا فاز باللقب فسيقال إنه فاز لأنه أنفق المال، لا لأنّه عمل كثيرا هو ولاعبوه، والأمر نفسه مع ليفربول، إذا ظفر آرني سلوت بالبطولة فسيكون السبب أنه أنفق كثيرا، أليس كذلك؟".
وأشار غوارديولا إلى جانب "التوازن" في حسابات النادي، موضحا أن سيتي جمع نحو 550 مليون جنيه من مبيعات اللاعبين خلال أربع سنوات، مقابل ما يقرب من 219 مليونا لآرسنال، قبل أن يثني على حكمة إدارة "المدفعجية" التي أنفقت ما تراه كافيا للتنافس محليا وأوروبيا.
وعن مباراة الأحد، خفّف المدرب الإسباني من وقعها على سباق اللقب معتبرا أنّ الدوري لن يُحسم هذا الأسبوع وأنّ ما يهمّه الآن هو الإيقاع، ولغة الجسد، وأن يواصل فريقه التحسّن يوما بعد يوم.



مقالات ذات صلة

نجم مانشستر سيتي ينال بركة "الأشانتي" في غانا
2025-07-16

نجم مانشستر سيتي ينال بركة "الأشانتي" في غانا

عراقجي ردًّا على ترامب: إيران ستردّ "بحزم أكبر"
2025-07-29

عراقجي ردًّا على ترامب: إيران ستردّ "بحزم أكبر"

كاتس يكشف تفاصيل "أكبر ضربة لإيران"
2025-07-08

كاتس يكشف تفاصيل "أكبر ضربة لإيران"

فيديو - توماس مولر يحظى باستقبال الفاتحين في كندا
2025-08-15

فيديو - توماس مولر يحظى باستقبال الفاتحين في كندا

غوارديولا: آرسنال يحظى بـ"سقف تسامح" أكبر من سيتي

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

آرسنال

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هدفٌ أردنيّ رائع في الدوري التركي
نجل خوسيه ماريا نيغريرا ينفي اتهام برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
04:40

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

04:40

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
04:39

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

04:39

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

اخترنا لك
حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
04:40
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40
نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
04:39
التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
04:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025