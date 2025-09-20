ألمح بيب غوارديولا
، إلى وجود "مرونة" أكبر مع آرسنال
مقارنة بمانشستر سيتي في ملفّ الإنفاق، قبل قمّة الفريقين هذا الأسبوع في ملعب الإمارات
.
وقال مدرب
سيتي إنّ آرسنال "اقترب هذا الصيف من إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني" في إطار سعيه للقب الأول منذ 2004، ليرتفع إنفاقه تحت قيادة ميكيل أرتيتا منذ جائحة كورونا
إلى نحو 900 مليوناً، وأقرّ بأن سيتي أنفق في الفترة نفسها قرابة 874 مليونا.
لكن غوارديولا
شدد على أنّ التعامل بين الناديين مختلف تماما، وأضاف، بنبرة ساخرة "سأقول لصديقي ميكيل أرتيتا، أنّه إذا فاز باللقب فسيقال إنه فاز لأنه أنفق المال، لا لأنّه عمل كثيرا هو ولاعبوه، والأمر نفسه مع ليفربول
، إذا ظفر آرني سلوت
بالبطولة فسيكون السبب أنه أنفق كثيرا، أليس كذلك؟".
وأشار غوارديولا إلى جانب "التوازن" في حسابات النادي، موضحا أن سيتي جمع نحو 550 مليون جنيه من مبيعات اللاعبين خلال أربع سنوات، مقابل ما يقرب من 219 مليونا لآرسنال، قبل أن يثني على حكمة إدارة "المدفعجية" التي أنفقت ما تراه كافيا للتنافس محليا وأوروبيا.
وعن مباراة الأحد، خفّف المدرب الإسباني من وقعها على سباق اللقب معتبرا أنّ الدوري لن يُحسم هذا الأسبوع وأنّ ما يهمّه الآن هو الإيقاع
، ولغة الجسد، وأن يواصل فريقه التحسّن يوما بعد يوم.