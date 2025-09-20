غوارديولا: آرسنال يحظى بـ"سقف تسامح" أكبر من سيتي

قبل قمّة الفريقين في ملعب

ألمح ، إلى وجود "مرونة" أكبر مع مقارنة بمانشستر سيتي في ملفّ الإنفاق، قبل قمّة الفريقين هذا الأسبوع في ملعب .

وقال سيتي إنّ آرسنال "اقترب هذا الصيف من إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني" في إطار سعيه للقب الأول منذ 2004، ليرتفع إنفاقه تحت قيادة ميكيل أرتيتا منذ جائحة إلى نحو 900 مليوناً، وأقرّ بأن سيتي أنفق في الفترة نفسها قرابة 874 مليونا.

لكن شدد على أنّ التعامل بين الناديين مختلف تماما، وأضاف، بنبرة ساخرة "سأقول لصديقي ميكيل أرتيتا، أنّه إذا فاز باللقب فسيقال إنه فاز لأنه أنفق المال، لا لأنّه عمل كثيرا هو ولاعبوه، والأمر نفسه مع ، إذا ظفر بالبطولة فسيكون السبب أنه أنفق كثيرا، أليس كذلك؟".

وأشار غوارديولا إلى جانب "التوازن" في حسابات النادي، موضحا أن سيتي جمع نحو 550 مليون جنيه من مبيعات اللاعبين خلال أربع سنوات، مقابل ما يقرب من 219 مليونا لآرسنال، قبل أن يثني على حكمة إدارة "المدفعجية" التي أنفقت ما تراه كافيا للتنافس محليا وأوروبيا.

وعن مباراة الأحد، خفّف المدرب الإسباني من وقعها على سباق اللقب معتبرا أنّ الدوري لن يُحسم هذا الأسبوع وأنّ ما يهمّه الآن هو ، ولغة الجسد، وأن يواصل فريقه التحسّن يوما بعد يوم.







