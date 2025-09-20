الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
A-
A+

كرة القدم

2025-09-20 | 04:37
التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

أعلنت محكمة شيستر فيلد البريطانية أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي

أعلنت محكمة شيستر فيلد البريطانية أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي كوزاك، لاعبة شيفيلد يونايتد السابقة، ابتداء من الخامس من كانون الثاني - يناير المقبل.
وكانت كوزاك قد توفيت عن 27 عاماً، حيث تم العثور على جثتها في منزلها في ليدي ليا بهورسلي في مقاطعة ديربي شاير يوم العشرين من أيلول - سبتمبر 2023.
وفيما قالت الشرطة حينها إن الوفاة حصلت في ظروف طبيعية وأنه لا توجد شبهة جنائية، قدمت عائلتها شكوى مكتوبة لنادي شيفيلد يونايتد بعد أسبوع على وفاتها.
وادّعت العائلة حصول مشاكل وضغوطات قبل وفاة مادي بسبب علاقتها مع مدرب الفريق السابق جوناثان مورغان، الا أن التحقيق الذي أجراه النادي والذي انتهى في كانون الأول – ديسمبر من العام نفسه، لم يتوصل إلى أي أدلة.
ونشرت منصة "ذي أثلتيك" تقريراً ذكر أن عائلة كوزاك، تتهم المدرب مورغان بأنه كان سبباً أساسياً في انتحارها، كما فتح اتحاد الكرة الإنجليزي تحقيقا في مطلع 2024، ذكر أن الغرض منه معرفة إذا ما كان هناك إجراء إضافي يتوجب اتخاذه.



مقالات ذات صلة

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
2025-08-21

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

وفاة لاعب كرة قدم إثر حادث سير في أيرلندا الشمالية
2025-08-05

وفاة لاعب كرة قدم إثر حادث سير في أيرلندا الشمالية

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً
2025-06-30

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
2025-08-08

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

رياضة

كرة القدم

مادي كوزاك

شيفيلد يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
لوكا زيدان يختار الجزائر فهل يحلّ مشكلة حراسة المرمى؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
04:40

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

04:40

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
04:39

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

04:39

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

اخترنا لك
حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
04:40
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40
نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
04:39
لوكا زيدان يختار الجزائر فهل يحلّ مشكلة حراسة المرمى؟
04:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025