التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

أعلنت محكمة شيستر فيلد أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي

أعلنت محكمة شيستر فيلد أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي كوزاك، لاعبة السابقة، ابتداء من الخامس من الثاني - يناير المقبل.

وكانت كوزاك قد توفيت عن 27 عاماً، حيث تم العثور على جثتها في منزلها في ليدي ليا بهورسلي في مقاطعة شاير يوم العشرين من أيلول - سبتمبر 2023.

وفيما قالت الشرطة حينها إن الوفاة حصلت في ظروف طبيعية وأنه لا توجد شبهة جنائية، قدمت عائلتها شكوى مكتوبة لنادي بعد أسبوع على وفاتها.

وادّعت العائلة حصول مشاكل وضغوطات قبل وفاة مادي بسبب علاقتها مع الفريق السابق جوناثان ، الا أن التحقيق الذي أجراه النادي والذي انتهى في كانون الأول – ديسمبر من العام نفسه، لم يتوصل إلى أي أدلة.

ونشرت منصة "ذي أثلتيك" تقريراً ذكر أن عائلة كوزاك، تتهم المدرب مورغان بأنه كان سبباً أساسياً في انتحارها، كما فتح اتحاد الإنجليزي تحقيقا في مطلع 2024، ذكر أن الغرض منه معرفة إذا ما كان هناك إجراء إضافي يتوجب اتخاذه.







