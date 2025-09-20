الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
A-
A+

كرة القدم

2025-09-20 | 04:39
نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني ميخايلو مودريك جماهير كرة القدم بإعلانه رغبته في المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، لكن هذه المرة كعدّاء في ألعاب القوى.
وبحسب صحيفة ماركا ووكالة UNN، بدأ مودريك تدريباته مع فريق العدو الأوكراني، بعد أن سجّل سرعة قصوى بلغت 36.67  كيلومتراً في الساعة، وهو رقم يضعه في مستوى قريب من معدلات عدّائي النخبة.
وللتأهل إلى الأولمبياد، سيكون على مودريك اجتياز المعايير الصارمة التي يحددها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وتحقيق الأرقام التأهيلية في التصفيات الوطنية الأوكرانية عام 2027. 
ولم يُعلن اللاعب الدولي بعد عن المسافة التي سيخوض المنافسات فيها، سواء في سباقات 100 متر أو 200 متراً.
يُذكر أن مودريك مدرج في قائمة تشيلسي لموسم 2025-26 رغم إيقافه بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وهو ما قد يفرض عليه تدقيقاً أكبر في حال انتقاله رسمياً إلى مضمار ألعاب القوى.



مقالات ذات صلة

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة
2025-09-16

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة

فيديو – تشافي يلاعب نادال بعيداً من كرة القدم
2025-09-10

فيديو – تشافي يلاعب نادال بعيداً من كرة القدم

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
2025-09-04

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

ميخايلو مودريك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

اقرأ ايضا في كرة القدم

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
04:40

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

04:40

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
04:37

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

أعلنت محكمة شيستر فيلد البريطانية أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي

04:37

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

أعلنت محكمة شيستر فيلد البريطانية أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي

اخترنا لك
حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
04:40
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40
التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
04:37
لوكا زيدان يختار الجزائر فهل يحلّ مشكلة حراسة المرمى؟
04:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025