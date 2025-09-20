نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط والمنتخب الأوكراني ميخايلو مودريك جماهير بإعلانه رغبته في المشاركة في أولمبياد 2028، لكن هذه المرة كعدّاء في ألعاب القوى.

وبحسب صحيفة ماركا ووكالة UNN، بدأ مودريك تدريباته مع فريق الأوكراني، بعد أن سجّل سرعة قصوى بلغت 36.67 كيلومتراً في الساعة، وهو رقم يضعه في مستوى قريب من معدلات عدّائي النخبة.

وللتأهل إلى الأولمبياد، سيكون على مودريك اجتياز المعايير الصارمة التي يحددها ، وتحقيق الأرقام التأهيلية في التصفيات الوطنية عام 2027.

ولم يُعلن اللاعب الدولي بعد عن المسافة التي سيخوض المنافسات فيها، سواء في سباقات 100 متر أو 200 متراً.

يُذكر أن مودريك مدرج في قائمة تشيلسي لموسم 2025-26 رغم إيقافه بسبب انتهاك قواعد المنشطات، وهو ما قد يفرض عليه تدقيقاً أكبر في حال انتقاله رسمياً إلى مضمار ألعاب القوى.







