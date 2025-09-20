لوكا زيدان يختار الجزائر فهل يحلّ مشكلة حراسة المرمى؟

أعلن لوكا زيدان، نجل أسطورة فرنسا
زين الدين زيدان، بطل العالم
1998، تحويل ولائه الدولي للجزائر، ما يفتح له باب المشاركة في كأس العالم
2026، في حال تأهل "الخضر"، ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم
على ذلك.
ولعب زيدان الابن، 27 عاماً، مع فرنسا في منتخبات الناشئين، وينشط حالياً مع غرناطة الإسباني في دوري
الدرجة الثانية، في مركز حراسة المرمى، وهو الثاني بين أربعة أشقاء، جميعهم تخرجوا من أكاديمية ريال مدريد
.
ولعب لوكا في مباراتين مع ريال مدريد
، ثم انضم الى رايو فايكانو، وخاض المواسم الأربعة الماضية مع إيبار في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال الى غرناطة.
ويأمل مدرب
منتخب الجزائر فلاديمير
بيتكوفيتش في أن يتمكن من انهاء الجدل القائم حول مركز حراسة المرمى، حيث استعان مؤخرا بأربعة حراس مرمى خلال المباريات الرسمية.
ويحتل المنتخب الجزائري
صدارة المجموعة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويحتاج إلى أربع نقاط في آخر جولتين لضمان التأهل.