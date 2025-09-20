لوكا زيدان يختار الجزائر فهل يحلّ مشكلة حراسة المرمى؟

أعلن تحويل ولائه الدولي للجزائر

أعلن لوكا زيدان، نجل أسطورة زين الدين زيدان، بطل 1998، تحويل ولائه الدولي للجزائر، ما يفتح له باب المشاركة في 2026، في حال تأهل "الخضر"، ووافق على ذلك.

ولعب زيدان الابن، 27 عاماً، مع فرنسا في منتخبات الناشئين، وينشط حالياً مع غرناطة الإسباني في الدرجة الثانية، في مركز حراسة المرمى، وهو الثاني بين أربعة أشقاء، جميعهم تخرجوا من .

ولعب لوكا في مباراتين مع ، ثم انضم الى رايو فايكانو، وخاض المواسم الأربعة الماضية مع إيبار في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال الى غرناطة.

ويأمل منتخب بيتكوفيتش في أن يتمكن من انهاء الجدل القائم حول مركز حراسة المرمى، حيث استعان مؤخرا بأربعة حراس مرمى خلال المباريات الرسمية.

ويحتل المنتخب صدارة المجموعة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويحتاج إلى أربع نقاط في آخر جولتين لضمان التأهل.







