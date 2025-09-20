الأخبار
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
كرة القدم

2025-09-20 | 04:40
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم، فبوجود 13 لاعبا مُكوَّنا في أكاديميته من أصل قائمة تضم 23 لاعبا، يظلّ القوة الأوروبية الأكثر التزاما بتطوير المواهب الداخلية.
على الطرف المقابل، يتصدّر ريال مدريد الدوري الإسباني للعام الثاني تواليا بأعلى عدد من اللاعبين الأجانب: 18 لاعبا من أصل قائمة من 25 تحت قيادة تشابي ألونسو من خارج إسبانيا.
ويواصل برشلونة التعويل على "لا ماسيا" وصعود نجوم مثل لامين يامال، باو كوبارسي وفيرمين لوبيز، فيما يقود ريال مدريد الدوري بنسبة 72% من لاعبيه من غير الإسبان.
فلدى برشلونة 13 إسبانيا من أصل 23 (56.5%) ليكون الأكثر "محلّية" بين الأندية العشرة الأعلى قيمة في العالم. 
في المقابل، يضمّ ريال مدريد سبعة إسبان فقط ضمن قائمة من 25، ما يجعله الأقل "وطنية" في الليغا، ويأتي جاره أتلتيكو مدريد خلفه بـ16 أجنبيا من أصل 24 (66.7%)، ثم إشبيلية وريال أوفييدو بـ15 لكل منهما (نحو 60%).
كما يضمّ فياريال، جيرونا ورايو فاييكانو أكثر من 12 لاعبا دوليا، ويحافظ أتلتيك كلوب وأوساسونا على طابع محلي واضح بثلاثة وأربعة أجانب فقط تباعا، فيما يُعدّ ليفانتي وإسبانيول من بين الأكثر "محلّية" بسبعة أجانب لكل منهما.
أوروبيا، لا يبلغ ثِقَل الأجانب في مدريد مستويات الدوري الإنجليزي: يتصدّر توتنهام بنسبة 79.3%، يليه ليفربول (77.8%)، ثم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (73.1%)، فيما يدور آرسنال وتشيلسي حول 68%، ويقترب باريس سان جيرمان (60.9%) وبايرن ميونيخ (48.5%).


هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

الدوري الإسباني

