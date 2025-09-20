حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب روبن أموريم

وجّهت حملة دعائية لشركة " باور" سخرية لاذعة لمدرب روبن أموريم، بعدما ظهرت حافلة في مدينة تحمل عبارة "الـ343 الوحيدة التي تعمل في مانشستر".

وفي ذلك إشارة إلى خط الحافلة 343 الذي يربط أولدهام بحي هايد، وإلى إصرار أموريم على خطة 3-4-3 رغم النتائج المتواضعة.

ويعيش أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ 33 عاما، جامعا أربع نقاط فقط من أربع مباريات، وفوزه الوحيد جاء بهدف قاتل على بيرنلي، كما ودّع كأس الرابطة أمام غريمسبي من الدرجة الرابعة، ليقتصر موسمه محليا على الدوري وكأس بعد غيابه أوروبيا.

وتزايدت الشكوك حول مستقبل أموريم مع تبدّل مواقف بعض الجماهير، غير أنّ المدرب شّدد عقب الهزيمة في الديربي أمام أنّه لن يغيّر خطّته لأنّه يؤمن بطريقته وسيواصل اللعب بها، ووجّه رسالة للجماهير قال فيها إنّه سيبذل كل ما بوسعه لما فيه مصلحة النادي.

من جانبه، انتقد النجم السابق روي كين، ثبات أموريم على المنظومة، قائلًا إنّ النتائج لا تُظهر مؤشرات تحسّن رغم إنفاق يفوق 200 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد يونايتد لمواجهة تشيلسي مساء السبت، وهو يحتل المركز بعد أن أنهى الموسم الماضي في المرتبة الخامسة عشرة، في حين أوضحت الشركة التي تدير الحافلات أنّ الحملة تجوب أولد ترافورد ووسط المدينة، "لتكريم من ينجزون المهمة"، في سخرية لاذعة أيضاً.









