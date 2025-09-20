الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
A-
A+

كرة القدم

2025-09-20 | 04:40
حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم

وجّهت حملة دعائية جديدة لشركة "بادي باور" سخرية لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم، بعدما ظهرت حافلة في مدينة مانشستر تحمل عبارة "الـ343 الوحيدة التي تعمل في مانشستر".
وفي ذلك إشارة إلى خط الحافلة 343 الذي يربط أولدهام بحي هايد، وإلى إصرار أموريم على خطة 3-4-3 رغم النتائج المتواضعة.
ويعيش يونايتد أسوأ انطلاقة له في الدوري الممتاز منذ 33 عاما، جامعا أربع نقاط فقط من أربع مباريات، وفوزه الوحيد جاء بهدف قاتل على بيرنلي، كما ودّع كأس الرابطة أمام غريمسبي من الدرجة الرابعة، ليقتصر موسمه محليا على الدوري وكأس إنجلترا بعد غيابه أوروبيا.
وتزايدت الشكوك حول مستقبل أموريم مع تبدّل مواقف بعض الجماهير، غير أنّ المدرب البرتغالي شّدد عقب الهزيمة في الديربي أمام مانشستر سيتي أنّه لن يغيّر خطّته لأنّه يؤمن بطريقته وسيواصل اللعب بها، ووجّه رسالة للجماهير قال فيها إنّه سيبذل كل ما بوسعه لما فيه مصلحة النادي.
من جانبه، انتقد النجم السابق روي كين، ثبات أموريم على المنظومة، قائلًا إنّ النتائج لا تُظهر مؤشرات تحسّن رغم إنفاق يفوق 200 مليون جنيه إسترليني.
ويستعد يونايتد لمواجهة تشيلسي مساء اليوم السبت، وهو يحتل المركز الرابع عشر بعد أن أنهى الموسم الماضي في المرتبة الخامسة عشرة، في حين أوضحت الشركة التي تدير الحافلات أنّ الحملة تجوب أولد ترافورد ووسط المدينة، "لتكريم من ينجزون المهمة"، في سخرية لاذعة أيضاً.




مقالات ذات صلة

فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي
2025-08-15

فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

"سانا": بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
2025-07-22

"سانا": بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!
2025-09-12

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!

وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة
2025-09-13

وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة

حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

روبن أموريم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

04:40

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

يُعَدّ نادي برشلونة حالة نادرة بين كبار أندية العالم

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
04:39

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

04:39

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فاجأ لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الأوكراني جماهير كرة القدم

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
04:37

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

أعلنت محكمة شيستر فيلد البريطانية أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي

04:37

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

أعلنت محكمة شيستر فيلد البريطانية أنها ستواصل التحقيق في وفاة مادي

اخترنا لك
هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
04:40
نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
04:39
التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
04:37
لوكا زيدان يختار الجزائر فهل يحلّ مشكلة حراسة المرمى؟
04:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025