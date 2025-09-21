فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

عزز عقدته لتشيلسي في “أولد ترافورد”، ورفع " " سلسلة اللا-هزيمة على ملعبهم أمام "البلوز" في إلى ١٣ مباراة متتالية، عقب الفوز (٢-١) بالأمس.وشهد اللقاء طرد حارس مرمى مبكراً، ثم تقدّم عبر برونو فيرنانديز وكاسيميرو، قبل أن يُطرَد الأخير بدوره، ليُقلّص تريفو تشالوباه الفارق في الدقائق دون أن يغيّر من واقع الهزيمة.وبحسب الإحصاءات، لم يخسر يونايتد أي مباراة على أرضه أمام تشيلسي منذ 2014، محققاً سلسلة من ست انتصارات و٧ تعادلات من أصل ١٣ مباراة، مع تسجيل ٢٠ هدفاً واستقبال ٨ فقط، وخمس شباك نظيفة.وتؤكّد أرقام المواجهات التاريخية تقارب الكفّتين بين الناديين وكثرة التعادلات، إذ تُعد مباريات تشيلسي ويونايتد الأكثر انتهاءً بالتعادل في تاريخ البريميرليغ (27 تعادلًا من 66 مواجهة قبل لقاء الأمس)، فيما يمتلك تشيلسي تفوّقًا طفيفًا في إجمالي انتصارات الدوري منذ إطلاق البطولة.وبهذا الانتصار، اكتسب اليونايتد دفعة معنوية مهمّة، فيما يتواصل عجز تشيلسي عن الفوز في "أولد ترافورد" للعام على التوالي، وتبقى العقدة قائمة حتى إشعارٍ آخر.