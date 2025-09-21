فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

عزز مانشستر يونايتد
عقدته لتشيلسي في “أولد ترافورد”، ورفع "الشياطين الحمر
" سلسلة اللا-هزيمة على ملعبهم أمام "البلوز" في الدوري الإنجليزي الممتاز
إلى ١٣ مباراة متتالية، عقب الفوز (٢-١) بالأمس.
وشهد اللقاء طرد حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز
مبكراً، ثم تقدّم يونايتد
عبر برونو فيرنانديز وكاسيميرو، قبل أن يُطرَد الأخير بدوره، ليُقلّص تريفو تشالوباه الفارق في الدقائق الأخيرة
دون أن يغيّر من واقع الهزيمة.
وبحسب الإحصاءات، لم يخسر يونايتد أي مباراة دوري
على أرضه أمام تشيلسي منذ 2014، محققاً سلسلة من ست انتصارات و٧ تعادلات من أصل ١٣ مباراة، مع تسجيل ٢٠ هدفاً واستقبال ٨ فقط، وخمس شباك نظيفة.
وتؤكّد أرقام المواجهات التاريخية تقارب الكفّتين بين الناديين وكثرة التعادلات، إذ تُعد مباريات تشيلسي ويونايتد الأكثر انتهاءً بالتعادل في تاريخ البريميرليغ (27 تعادلًا من 66 مواجهة قبل لقاء الأمس)، فيما يمتلك تشيلسي تفوّقًا طفيفًا في إجمالي انتصارات الدوري منذ إطلاق البطولة.
وبهذا الانتصار، اكتسب اليونايتد دفعة معنوية مهمّة، فيما يتواصل عجز تشيلسي عن الفوز في "أولد ترافورد" للعام الحادي عشر
على التوالي، وتبقى العقدة قائمة حتى إشعارٍ آخر.