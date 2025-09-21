الأخبار
فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي
كرة القدم

2025-09-21 | 01:07
فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

عزز مانشستر يونايتد عقدته لتشيلسي في “أولد ترافورد”

عزز مانشستر يونايتد عقدته لتشيلسي في “أولد ترافورد”، ورفع "الشياطين الحمر" سلسلة اللا-هزيمة على ملعبهم أمام "البلوز" في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ١٣ مباراة متتالية، عقب الفوز (٢-١) بالأمس.
وشهد اللقاء طرد حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز مبكراً، ثم تقدّم يونايتد عبر برونو فيرنانديز وكاسيميرو، قبل أن يُطرَد الأخير بدوره، ليُقلّص تريفو تشالوباه الفارق في الدقائق الأخيرة دون أن يغيّر من واقع الهزيمة.
وبحسب الإحصاءات، لم يخسر يونايتد أي مباراة دوري على أرضه أمام تشيلسي منذ 2014، محققاً سلسلة من ست انتصارات و٧ تعادلات من أصل ١٣ مباراة، مع تسجيل ٢٠ هدفاً واستقبال ٨ فقط، وخمس شباك نظيفة.
وتؤكّد أرقام المواجهات التاريخية تقارب الكفّتين بين الناديين وكثرة التعادلات، إذ تُعد مباريات تشيلسي ويونايتد الأكثر انتهاءً بالتعادل في تاريخ البريميرليغ (27 تعادلًا من 66 مواجهة قبل لقاء الأمس)، فيما يمتلك تشيلسي تفوّقًا طفيفًا في إجمالي انتصارات الدوري منذ إطلاق البطولة.
وبهذا الانتصار، اكتسب اليونايتد دفعة معنوية مهمّة، فيما يتواصل عجز تشيلسي عن الفوز في "أولد ترافورد" للعام الحادي عشر على التوالي، وتبقى العقدة قائمة حتى إشعارٍ آخر.



فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار
2025-08-01

فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

فيديو - فقدان أحذية فر يق مانشستر يونايتد بأكمله والتحقيق جارٍ
2025-09-14

فيديو - فقدان أحذية فر يق مانشستر يونايتد بأكمله والتحقيق جارٍ

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
2025-09-13

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد
2025-09-02

فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة
01:38

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

الصورة انتشرت على وسائل التواصل من قطاع غزة

01:38

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

الصورة انتشرت على وسائل التواصل من قطاع غزة

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة
01:37

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

أكد سكان منطقة سيتجيس رؤيته يتمرن عند السابعة صباحاً

01:37

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

أكد سكان منطقة سيتجيس رؤيته يتمرن عند السابعة صباحاً

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
01:16

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

01:16

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة
01:38
جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة
01:37
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
01:16
فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا
01:14

