فيديو - انطلاقة نارية لهاري كين مع بايرن ميونيخ

يواصل انطلاقته المُبهرة هذا الموسم مع ، مؤكّداً مكانته كأخطر هدّافي في الجولات الأولى.ففي من ، سجّل "هاتريك" ليقود للفوز (٤-١) على هوفنهايم ويحافظ على بدايته المثالية بأربع انتصارات من أربع مباريات، مع اعتلاء كين صدارة الهدّافين.واللافت أنّ الدولي الإنجليزي أصبح أوّل لاعب في تاريخ البوندسليغا يُسجّل أول ١٧ ركلة جزاء له دون إهدار، ما يعكس ثقته بنفسه تحت الضغط.وبحساب جميع المسابقات، رفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 13 هدفاً مع 3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات فقط، وهو معدلٌ استثنائي عزّز الحديث عن قدرته على تحطيم مزيد من الأرقام خلال الموسم الجاري.إيقاع كين التهديفي اللافت لم يعد مفاجئًا حتى لزملائه، إذ أقرّ كيميش بأن ما يقدّمه بات "المعيار في غرفة الملابس، بعد سلسلة مباريات شهدت ثنائيات متكرّرة وإسهامات حاسمة في والدوري.وبهذه الأرقام، جمع كين بين الفاعلية أمام المرمى والثبات الذهني، ومنح فريق المدرب فينسنت كومباني سلاحاً هجومياً موثوقاً في سباق اللقب محلياً وطموح المنافسة قارياً، وانطلاقةٌ تُنذر بموسم كبير لنجم بايرن وهدّافه الأول.