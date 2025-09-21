الأخبار
فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا

فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا
كرة القدم

2025-09-21 | 01:14
فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا

زاره في المنزل ولعب معه لبرهة غير قليلة من الوقت

أرسل نادي برشلونة التميمة CAT كمفاجأة إلى جايل، ابن نجمه البرازيلي رافينيا، البالغ عامين، حيث زاره في المنزل، ولعب معه لبرهة غير قليلة من الوقت.
وجاء ذلك بعد العنصرية التي واجهها الولد في ديزني لاند باريس، والتي دفعت بوالده إلى مهاجمة مدينة الملاهي الشهيرة علناً، فعادت وقامت بخطوات لتصحيح الصورة. 
ونشر رافينيا انذاك مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه إحدى الدُمى وهي تعانق الأطفال من ذوي البشرة البيضاء، في وقت تم فيه تجاهل ابنه غايل، الأمر الذي فجّر غضب اللاعب.
وقالت ناتاليا، زوجة رافينيا عبر تيك توك "من يحتاج إلى سنجاب عندما يكون لديك CAT، شكراً لك، فقط العائلة تفعل ذلك".



