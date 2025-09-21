فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا

أرسل نادي برشلونة
التميمة CAT كمفاجأة إلى جايل، ابن نجمه البرازيلي رافينيا
، البالغ عامين، حيث زاره في المنزل
، ولعب معه لبرهة غير قليلة من الوقت.
وجاء ذلك بعد العنصرية التي واجهها الولد في ديزني لاند باريس
، والتي دفعت بوالده إلى مهاجمة مدينة الملاهي الشهيرة علناً، فعادت وقامت بخطوات لتصحيح الصورة.
ونشر رافينيا انذاك مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ظهرت فيه إحدى الدُمى وهي تعانق الأطفال من ذوي البشرة البيضاء، في وقت تم فيه تجاهل ابنه غايل، الأمر الذي فجّر غضب اللاعب.
وقالت ناتاليا، زوجة رافينيا عبر تيك توك "من يحتاج إلى سنجاب عندما يكون لديك CAT، شكراً لك، فقط العائلة تفعل ذلك".