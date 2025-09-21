فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا

Barça sent CAT over to Gael (Raphinha’s son) after the racism faced in Disneyland 🥲



Natalia (mother) via : “Who needs a squirrel when you have CAT, thank you - only family does that #MasQueUnClub ” pic.twitter.com/hdpBZCHbU3 — mari (@fcmareee) September 20, 2025

أرسل التميمة CAT كمفاجأة إلى جايل، ابن نجمه البرازيلي ، البالغ عامين، حيث ، ولعب معه لبرهة غير قليلة من الوقت.وجاء ذلك بعد العنصرية التي واجهها الولد في ، والتي دفعت بوالده إلى مهاجمة مدينة الملاهي الشهيرة علناً، فعادت وقامت بخطوات لتصحيح الصورة.ونشر رافينيا انذاك مقطع فيديو عبر ظهرت فيه إحدى الدُمى وهي تعانق الأطفال من ذوي البشرة البيضاء، في وقت تم فيه تجاهل ابنه غايل، الأمر الذي فجّر غضب اللاعب.وقالت ناتاليا، زوجة رافينيا عبر تيك توك "من يحتاج إلى سنجاب عندما يكون لديك CAT، شكراً لك، فقط العائلة تفعل ذلك".