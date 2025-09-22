الأخبار
فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
كرة القدم

2025-09-22 | 01:04
فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

على الرغم من عملية التطوير الأخيرة، تواصلت المشكلات في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد.
فبعد أزمة عزل الصوت، التي حرمت ريال مدريد على مدار قرابة عام من تنظيم الحفلات الغنائية داخل الملعب، بسبب شكاوى المحيط، نقلت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن البرنابيو كان "أشبه بحمام ساونا"، عندما أغلق سقفه خلال الفوز على إسبانيول عصر السبت في الليغا.
وتابعت الصحيفة أن لاعبي ريال مدريد عانوا من حرارة مرتفعة، وقالت صحيفة ماركا المدريدية، أن عدداً كبيراً من المشجعين، خاصة كبار السن، اشتكوا من الأجواء الخانقة داخل المدرجات، وأن مسؤولي الملعب اضطروا لتوزيع المشجعين في المدرجات، ما أثار تساؤلات حول جدوى الإبقاء على السقف مغلقا.



فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

رياضة

كرة القدم

سانتياغو برنابيو

ريال مدريد

