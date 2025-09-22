منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

ضمن الجولة الثانية من منافسات في تصفيات 2026 لكرة الصالات

تعادل منتخب مع نظيره منتخب (1-1) في المباراة التي أقيمت الاثنين على صالة مركز لينبينغ الرياضي في هانغجو، ضمن الجولة الثانية من منافسات في تصفيات 2026 لكرة الصالات.

سيطر منتخب لبنان على الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 15 عبر مصطفى ، وتألق الحارس المنافس وونغ تسي هو في التصدي لعدة محاولات خطيرة من رحيم ومجد حموش، فيما تحسن آداء هونغ الصين في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 30.

وتُختتم منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي لبنان مع فيتنام عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت ، فيما تواجه الصين منتخب هونغ كونغ الصين. وكان لبنان قد استهل مشواره بالفوز على الصين (2-1)، بينما اكتسحت فيتنام هونغ كونغ الصين (9-1).

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في الثماني، لتنضم إلى منتخب المضيف.





