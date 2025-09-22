الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين
A-
A+

كرة القدم

2025-09-22 | 08:39
منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2026 لكرة الصالات

تعادل منتخب لبنان مع نظيره منتخب هونغ كونغ الصين (1-1) في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على صالة مركز لينبينغ الرياضي في هانغجو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2026 لكرة الصالات.
سيطر منتخب لبنان على الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 15 عبر مصطفى رحيم، وتألق الحارس المنافس وونغ تسي هو في التصدي لعدة محاولات خطيرة من رحيم ومجد حموش، فيما تحسن آداء هونغ كونغ الصين في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 30.
وتُختتم منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي لبنان مع فيتنام عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت بيروت، فيما تواجه الصين منتخب هونغ كونغ الصين. وكان لبنان قد استهل مشواره بالفوز على الصين (2-1)، بينما اكتسحت فيتنام هونغ كونغ الصين (9-1).
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، لتنضم إلى منتخب إندونيسيا المضيف.


مقالات ذات صلة

فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ
2025-08-18

فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

المياه تغمر شوارع هونغ كونغ
2025-08-05

المياه تغمر شوارع هونغ كونغ

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً
2025-09-18

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

بعد تأهله لكأس آسيا: منتخب لبنان الاولمبي يعود عصراً الى بيروت
2025-09-10

بعد تأهله لكأس آسيا: منتخب لبنان الاولمبي يعود عصراً الى بيروت

منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

منتخب هونغ كونغ الصين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
01:04

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

01:04

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة
01:02

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

01:02

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو
01:00

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

تفاعل نجوم برشلونة الشباب مع تألق صديقهم

01:00

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

تفاعل نجوم برشلونة الشباب مع تألق صديقهم

اخترنا لك
فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
01:04
كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة
01:02
لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو
01:00
قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء
00:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025