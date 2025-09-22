منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

تعادل منتخب لبنان
مع نظيره منتخب هونغ كونغ الصين
(1-1) في المباراة التي أقيمت اليوم
الاثنين على صالة مركز لينبينغ الرياضي في هانغجو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة
في تصفيات كأس آسيا
2026 لكرة الصالات.
سيطر منتخب لبنان على الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 15 عبر مصطفى رحيم
، وتألق الحارس المنافس وونغ تسي هو في التصدي لعدة محاولات خطيرة من رحيم ومجد حموش، فيما تحسن آداء هونغ كونغ
الصين في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 30.
وتُختتم منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي لبنان مع فيتنام عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت بيروت
، فيما تواجه الصين منتخب هونغ كونغ الصين. وكان لبنان قد استهل مشواره بالفوز على الصين (2-1)، بينما اكتسحت فيتنام هونغ كونغ الصين (9-1).
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات
الثماني، لتنضم إلى منتخب إندونيسيا
المضيف.