عاجل
كنعان بعد لجنة المال: خطوة هامّة بإقرار قانون تمكين البلديات بموضوع النفايات وأعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع والمعالجة مقابل رسم مالي رمزي
كنعان بعد لجنة المال: خطوة هامّة بإقرار قانون تمكين البلديات بموضوع النفايات وأعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع والمعالجة مقابل رسم مالي رمزي
وكالة الأنباء السورية: العثور على سجن تحت الأرض بريف حمص كان يستخدم لخطف المدنيين
وكالة الأنباء السورية: العثور على سجن تحت الأرض بريف حمص كان يستخدم لخطف المدنيين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كلويفرت يدخل &quot;غينيس&quot; .. وذكرى عائلية حاضرة
A-
A+

كرة القدم

2025-09-22 | 01:02
كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

تسلّم الهولندي جاستن كلويفرت، مهاجم بورنموث، شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" تقديرا لاعتباره أوّل لاعب يسجّل ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التكريم مؤخراً قبل إحدى مباريات فريقه على ملعب فيتاليتي، بعدما وثّقت "غينيس" إنجازه المدوَّن في 30 تشرين الثاني - نوفمبر 2024 خلال الفوز (4-2) على وولفرهامبتون، حيث ترجم ثلاث ركلات من علامة الجزاء ليحسم المواجهة.
وبات الهولندي أول من يحقق "هاتريك ركلات جزاء" في حقبة البريميرليغ، وأول لاعب يسجّل ثلاث ركلات في مباراة ضمن الدرجة الأولى الإنجليزية منذ إنجاز كين بارنز عام 1957.
كما أشارت رابطة الدوري إلى أن ركلتي الجزاء الأوليين لكلويفرت جاءتا في أسرع زمن يُسجَّل فيه فريقٌ ركلتي جزاء من بداية مباراة في تاريخ المسابقة.
وللمفارقة، يمتد "السجل العائلي" إلى والده باتريك كلويفرت، الذي ما زال يحتفظ برقمٍ قياسي آخر حين أصبح أصغر لاعب يسجّل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عاما و327 يوما مع أياكس أمام ميلان عام 1995.


مقالات ذات صلة

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"
2025-09-09

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"

شهد برمدا تحيي ذكرى زياد الرحباني بصوتها "وحدن بيبقوا"
2025-08-05

شهد برمدا تحيي ذكرى زياد الرحباني بصوتها "وحدن بيبقوا"

إبراهيم في ذكرى الصدر: غيابك يسطع حضورًا ونورك لن يُحجب
2025-08-31

إبراهيم في ذكرى الصدر: غيابك يسطع حضورًا ونورك لن يُحجب

سلام في ذكرى الصدر:حضوره كان مدرسة في الوطنية والإنسانية
2025-08-31

سلام في ذكرى الصدر:حضوره كان مدرسة في الوطنية والإنسانية

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

رياضة

كرة القدم

جاستن كلويفرت

بورنموث

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

اقرأ ايضا في كرة القدم

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن
01:20

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن

يواجه لاعب الوسط البرازيلي عقوبة السجن

01:20

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن

يواجه لاعب الوسط البرازيلي عقوبة السجن

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ
01:19

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

بند غير اعتيادي في عقد هاري كين

01:19

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

بند غير اعتيادي في عقد هاري كين

إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة
01:18

إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة

بعد تعرّضه لإصابة دماغية خطيرة

01:18

إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة

بعد تعرّضه لإصابة دماغية خطيرة

اخترنا لك
نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن
01:20
بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ
01:19
إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة
01:18
فيديو - رافينيا يخطف القلوب مع جدّة لامين يامال
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025