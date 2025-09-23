الأخبار
من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟

من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟
كرة القدم

2025-09-23 | 01:32
من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟

توج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته

توج عثمان ديمبيلي، البالغ 28 عاماً، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، بعد موسم استثنائي حصد فيه ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.
وخلال كلمته على على مسرح "شالتييه" في باريس، لم بكى عثمان وهو يوجه الشكر لعائلته، وخصوصاً والدته فاطمة، لتقترح مقدّمة الحفل عليها الصعود الى المسرح، وهو ما حصل، فاحتضنها وسط تصفيق حار.
وتنحدر فاطمة ديمبيلي، من أصول موريتانية وسنغالية، وهي لعبت دورا محوريا في حياة ابنها، حيث عملت كبائعة متجولة لتأمين احتياجات العائلة، وحرصت على مرافقته يوميا الى التدريبات في ناديه المحلي ثم أكاديمية رين، وحمته من الانحراف في أحياء نورماندي الصعبة.
وكان عثمان وصف والدته بأنها "البطلة الحقيقية"، وقال "كنت أرى أمي تتعب من أجلي، وهذا ما دفعني للعمل بجد حتى أنجح وأجعلها فخورة بي".


من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟

رياضة

كرة القدم

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

الكرة الذهبية

