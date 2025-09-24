الأخبار
فيديو - رافينيا يخطف القلوب مع جدّة لامين يامال

فيديو - رافينيا يخطف القلوب مع جدّة لامين يامال
كرة القدم

2025-09-24 | 01:15
فيديو - رافينيا يخطف القلوب مع جدّة لامين يامال

في مشهد لافت من حفل "الكرة الذهبية" في باريس

في مشهد لافت من حفل "الكرة الذهبية" في باريس، ظهر جناح برشلونة رافينيا وهو يتقدّم نحو جدّة لامين يامال ليبادلها حديثا وابتساماتٍ دافئة، قبل أن يودّعها وسط عدسات المصوّرين.
المشهد جاء في أمسية احتفى فيها عالم الكرة بالمتوّجين، وشهدت حضور نجوم برشلونة وفي مقدمتهم يامال الذي خطف اهتمام الصحافة والجماهير بظهوره إلى جانب أفراد عائلته، وبينهم جدّته التي رافقته على السجادة الحمراء. 
وبينما سرقت تلك اللحظة القلوب، ظلّت الأنظار أيضا على الجوائز الكبرى التي حسمتها اللجنة المنظِّمة، في حفلٍ رسّخ مكانة المرشّحين الأبرز هذا العام على منصّة الأضواء العالمية.
لقطة رافينيا مع جدّة يامال اختزلت الجانب الإنساني في ليلةٍ تعجّ بالأرقام والجوائز: لاعب يتجاوز صخب الكاميرات ليُحيّي "السند العائلي" لزميله الشاب.
إشارةٌ إلى ما وراء النجومية من روابط ودعمٍ وصبرٍ تصنع قصص الصاعدين، وقد تحوّل المقطع إلى رمزٍ صغيرٍ لمعنى الانتماء داخل غرفة ملابس برشلونة، حيث تتجاور تُقاس اللحظات الكبرى بما تتركه من أثرٍ إنساني.



مقالات ذات صلة

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال
2025-08-26

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال

فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي
2025-09-21

فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي

فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز
2025-09-09

فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز

فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو
2025-08-21

فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو

إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة
فيديو - الديربي لا ينتهي قبل الصافرة

