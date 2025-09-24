فيديو - رافينيا يخطف القلوب مع جدّة لامين يامال

مع جدة لامين ❤️ pic.twitter.com/4GoBJGOjQs — FCB World (@forcabarca_ar) September 23, 2025

في لافت من حفل " " في ، ظهر جناح وهو يتقدّم نحو جدّة ليبادلها حديثا وابتساماتٍ دافئة، قبل أن يودّعها وسط عدسات المصوّرين.المشهد جاء في أمسية احتفى فيها عالم بالمتوّجين، وشهدت حضور نجوم برشلونة وفي مقدمتهم يامال الذي خطف اهتمام الصحافة والجماهير بظهوره إلى جانب أفراد عائلته، وبينهم جدّته التي رافقته على السجادة الحمراء.وبينما سرقت تلك اللحظة القلوب، ظلّت الأنظار أيضا على الجوائز الكبرى التي حسمتها اللجنة المنظِّمة، في حفلٍ رسّخ مكانة المرشّحين الأبرز هذا العام على منصّة الأضواء العالمية.لقطة رافينيا مع جدّة يامال اختزلت الجانب الإنساني في ليلةٍ تعجّ بالأرقام والجوائز: لاعب يتجاوز صخب الكاميرات ليُحيّي "السند العائلي" لزميله الشاب.إشارةٌ إلى ما وراء النجومية من روابط ودعمٍ وصبرٍ تصنع قصص الصاعدين، وقد تحوّل المقطع إلى رمزٍ صغيرٍ لمعنى الانتماء داخل غرفة ملابس برشلونة، حيث تتجاور تُقاس اللحظات الكبرى بما تتركه من أثرٍ إنساني.