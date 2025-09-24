فيديو - الديربي لا ينتهي قبل الصافرة

🔴⚪️ Over the , Olympiacos scored a 92nd minute equaliser against rivals Panathinaikos! 💥



Podence, to Taremi, to El Kaabi. 🤝 pic.twitter.com/C0Eav6kGfj — EuroFoot (@eurofootcom) September 23, 2025

هجمة خاطفة في الوقت بدل الضائع، ثلاث لمسات فقط، وتعادل يدوّي في "دربي الأعداء الأبديّين"، هكذا خطف أولمبياكوس تعادلاً مثيراً (1-1) من باناثينايكوس، بهدف على ملعب ليوفوروس مساء الأحد.فعند الدقيقة (90+2)، انطلقت من قدم دانيال بودينس بتمريرة ذكية إلى الذي هيّأها بلمسة سريعة داخل المنطقة، لتصل إلى أيوب الكعبي، فأنهى المشهد بتسديدة لا تُرَدّ في الشباك، وفي ثوانٍ قليلة تحوّل الصمت إلى عاصفة.ومع ذلك، يتصدر أولمبياكوس الدوري اليوناني بعد أربع جولات، برصيد 10 نقاط، كما آيك وباوك، فيما يحتل باناثينايكوس المرتبة 12 بنقطتين فقط، ولقطة واحدة، كانت كافية لتذكير الجميع بأنّ الديربي لا ينتهي قبل الصافرة.