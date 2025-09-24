الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - الديربي لا ينتهي قبل الصافرة

فيديو - الديربي لا ينتهي قبل الصافرة
كرة القدم

2025-09-24 | 01:14
فيديو - الديربي لا ينتهي قبل الصافرة

خطف أولمبياكوس تعادلاً مثيراً (1-1) من باناثينايكوس

هجمة خاطفة في الوقت بدل الضائع، ثلاث لمسات فقط، وتعادل يدوّي في "دربي الأعداء الأبديّين"، هكذا خطف أولمبياكوس تعادلاً مثيراً (1-1) من باناثينايكوس، بهدف أيوب الكعبي على ملعب ليوفوروس مساء الأحد.
فعند الدقيقة (90+2)، انطلقت الكرة من قدم دانيال بودينس بتمريرة ذكية إلى مهدي طارمي الذي هيّأها بلمسة سريعة داخل المنطقة، لتصل إلى أيوب الكعبي، فأنهى المشهد بتسديدة لا تُرَدّ في الشباك، وفي ثوانٍ قليلة تحوّل الصمت إلى عاصفة.
ومع ذلك، يتصدر أولمبياكوس الدوري اليوناني بعد أربع جولات، برصيد 10 نقاط، كما آيك وباوك، فيما يحتل باناثينايكوس المرتبة 12 بنقطتين فقط، ولقطة واحدة، كانت كافية لتذكير الجميع بأنّ الديربي لا ينتهي قبل الصافرة.



مقالات ذات صلة

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
2025-09-12

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية
2025-09-15

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
2025-09-12

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

فيديو - الديربي لا ينتهي قبل الصافرة

رياضة

كرة القدم

أولمبياكوس

باناثينايكوس

