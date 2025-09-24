إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة

بعد تعرّضه لإصابة دماغية خطيرة

تشيتشيستر سيتي دخول مهاجمه الشاب فيغار، 21 عاما، في غيبوبة مستحثّة طبيا بعد تعرّضه لإصابة دماغية خطيرة خلال مباراة فريقه أمام وينغيت أند فينشلي، إثر اصطدام رأسه بجدارٍ خرساني أثناء محاولته إنقاذ كرة على خط الملعب.

وأوضح النادي في بيانٍ أن اللاعب يتلقى أفضل رعاية ممكنة، لكن لا يزال من المبكر معرفة المآل، وحتى لو سارت الأمور على ما يرام فستكون هناك رحلة تعافٍ طويلة بانتظاره، فيما تدفقت رسائل التضامن من أندية الدرجات الأدنى، متمنية الشفاء العاجل للاعب.

وكان فيغار قد انضم هذا الصيف إلى تشيتشيستر قادما من هاستينغز، بعدما مثّل فرق الفئات السنية في حتى العام الماضي، بما في ذلك فريق تحت 21 عاما، وبرز مع ناشئي "المدفعجيّة" في موسم 2021–2022 مسجّلا 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين لفريق تحت 18 عاما.

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته في أرسنال في الأوّل - ديسمبر 2017 بعمر 14 عاما، ووقّع عقده الاحترافي الأول بعد خمسة أعوام، من دون أن يحظى بظهور مع الفريق الأول لميكيل أرتيتا.







