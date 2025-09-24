الأخبار
إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة

كرة القدم

2025-09-24 | 01:18
إصابة خطيرة تضع لاعب أرسنال وتشيتشيستر في غيبوبة

بعد تعرّضه لإصابة دماغية خطيرة

أعلن نادي تشيتشيستر سيتي دخول مهاجمه الشاب بيلي فيغار، 21 عاما، في غيبوبة مستحثّة طبيا بعد تعرّضه لإصابة دماغية خطيرة خلال مباراة فريقه أمام وينغيت أند فينشلي، إثر اصطدام رأسه بجدارٍ خرساني أثناء محاولته إنقاذ كرة على خط الملعب.
وأوضح النادي في بيانٍ أن اللاعب يتلقى أفضل رعاية ممكنة، لكن لا يزال من المبكر معرفة المآل، وحتى لو سارت الأمور على ما يرام فستكون هناك رحلة تعافٍ طويلة بانتظاره، فيما تدفقت رسائل التضامن من أندية الدرجات الأدنى، متمنية الشفاء العاجل للاعب.
وكان فيغار قد انضم هذا الصيف إلى تشيتشيستر قادما من هاستينغز، بعدما مثّل فرق الفئات السنية في أرسنال حتى العام الماضي، بما في ذلك فريق تحت 21 عاما، وبرز مع ناشئي "المدفعجيّة" في موسم 2021–2022 مسجّلا 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين لفريق تحت 18 عاما.
وكان اللاعب قد بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال في كانون الأوّل - ديسمبر 2017 بعمر 14 عاما، ووقّع عقده الاحترافي الأول بعد خمسة أعوام، من دون أن يحظى بظهور مع الفريق الأول لميكيل أرتيتا.



