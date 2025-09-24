الأخبار
بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ
كرة القدم

2025-09-24 | 01:19
بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

بند غير اعتيادي في عقد هاري كين

أفادت تقارير في ألمانيا بوجود بندٍ غير اعتيادي في عقد هاري كين يسمح له بمغادرة بايرن ميونيخ الصيف المقبل مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني، رغم تبقّي عامين في عقده، وسجله التهديفي اللامع مع النادي.
وذكرت صحيفة "بيلد" أنّ قيمة الشرط الجزائي تُفعَّل إذا أبلغ المهاجم الإنجليزي نيته الرحيل قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية، وتبدو القيمة المذكورة متواضعة مقارنةً بنحو 86 مليون جنيه إسترليني دفعها بايرن لضم قائد إنجلترا من توتنهام عام 2023.
ومنذ وصوله، سجّل كين 98 هدفا وصنع 29 في 103 مباريات في جميع المسابقات، ما يؤكد أنّه لا يزال في قمّة عطائه، وهو كان قد قلّل في أيّار - مايو الماضي من شأن تكهّنات الرحيل.
وأكد كين سعادته بالحياة في ميونيخ واستقرار عائلته، مشيدا بالمدرب والفريق، معربا عن رغبته في أن يكون جزءا من "مرحلة ناجحة" للنادي خلال الفترة المقبلة.
مع ذلك، يظلّ الإغراء قائما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لمحاولة كسر رقم آلان شيرر القياسي كهدّاف تاريخي للبطولة (260 هدفا).
ويحتل كين المركز الثاني بـ213 هدفا، ورغم ارتباط اسمه مرارا بأندية إنجليزية كمانشستر يونايتد وليفربول، يُعتقد أنّ توتنهام يمتلك خيار أولويّة لإعادة ضمّه إذا قرّر بايرن البيع.


بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

رياضة

كرة القدم

هاري كين

بايرن ميونيخ

