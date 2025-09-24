بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

بند غير اعتيادي في عقد كين

أفادت تقارير في بوجود بندٍ غير اعتيادي في عقد كين يسمح له بمغادرة الصيف المقبل مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني، رغم تبقّي عامين في عقده، وسجله التهديفي اللامع مع النادي.

وذكرت صحيفة "بيلد" أنّ قيمة الشرط الجزائي تُفعَّل إذا أبلغ المهاجم الإنجليزي نيته الرحيل قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية، وتبدو القيمة المذكورة متواضعة مقارنةً بنحو 86 مليون جنيه إسترليني دفعها لضم قائد من توتنهام عام 2023.

ومنذ وصوله، سجّل كين 98 هدفا وصنع 29 في 103 مباريات في جميع المسابقات، ما يؤكد أنّه لا يزال في قمّة عطائه، وهو كان قد قلّل في أيّار - الماضي من شأن تكهّنات الرحيل.

وأكد كين سعادته بالحياة في واستقرار عائلته، مشيدا بالمدرب والفريق، معربا عن رغبته في أن يكون جزءا من "مرحلة ناجحة" للنادي خلال الفترة المقبلة.

مع ذلك، يظلّ الإغراء قائما للعودة إلى ، لمحاولة كسر رقم شيرر القياسي كهدّاف تاريخي للبطولة (260 هدفا).

ويحتل كين المركز الثاني بـ213 هدفا، ورغم ارتباط اسمه مرارا بأندية إنجليزية كمانشستر وليفربول، يُعتقد أنّ توتنهام يمتلك خيار أولويّة لإعادة ضمّه إذا قرّر بايرن البيع.





